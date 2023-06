Dandanes so karierne poti mladih popolnoma drugačne, kot so bile včasih. Kako se spreminjajo?

Študij ni več glavno vodilo, na katerem področju bodo mladi iskali zaposlitev. Pri izbiri delodajalca so jim pomembni drugi kriteriji kot včasih – če so pred leti iskali predvsem stabilnost in varnost, sta jim sedaj v večji meri pomembna fleksibilnost, kot je na primer možnost občasnega dela od doma, in dobro razmerje med delom in prostim časom. Prisotna je tudi večja fluidnost oziroma krajši povprečni čas zaposlitve pri enem delodajalcu. Včasih so ostajali pri istem zaposlovalcu več (deset) let, sedaj pa se je to obdobje bistveno skrajšalo.

Zakaj?

Pogosta menjava zaposlitve je posledica številnih priložnosti na trgu – tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Sedaj je lažji dostop do številnih mednarodnih priložnosti, zato kar nekaj mladih na primer dela na daljavo za tuja podjetja. Služba za nedoločen čas in s tem povezana stabilnost ni več tako izrazita vrednota, kot je bila včasih. Mladi dajejo bistveno večji poudarek ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem, vidiku trajnosti v podjetju, predvsem pa smiselnosti dela, se pravi temu, da jih delo osmišlja in da vidijo v tem nek svoj prispevek v razvoju skupnosti. V več pogledih bi se lahko od mladih veliko naučili.

Kaj so denimo pred 20 leti potrebovali mladi za samozavesten vstop na trg dela, kaj potrebujejo danes?

Pred 20 leti je bilo ključno, da si imel uspešno dokončan študij ter visoko motivacijo in pripravljenost na delo, danes pa je izobrazba le prvi pogoj ali pa celo niti to ne. Pomembna so znanja in veščine, ki jih človek ima (npr. napredna digitalna pismenost), ključna pa je njihova naravnanost in pripravljenost za hitro učenje. Pričakujejo se predhodne izkušnje prek študentskega dela, aktivno sodelovanje v študentskih društvih in organizacijah, cenjene so tudi izkušnje v tujini, na primer študentske izmenjave ali prakse. Veliko prednost mladim prinesejo tudi uspešno mreženje in poznanstva. Poudaril bi tudi, da so pri potegovanju za izbrano delovno mesto ključni dobro pripravljen življenjepis in spremno pismo, dobra osebna predstavitev na razgovoru ter poznavanje informacij – tako o poziciji, za katero se potegujejo, kot tudi o zaposlovalcu.

Kako se spreminja dinamika zaposleni-zaposlovalec?

Čeprav se delodajalci v veliki meri zavedajo, da se morajo v današnjih časih oni »prodati« mladim, da trg ni več takšen, da izbereš tistega mladega, ki te najbolj navduši, temveč da tudi mladi iskalci zaposlitve izbirajo najbolj primerno podjetje, pa je izjemno pomembno, da se pred razgovorom mladi zelo pozanimajo o podjetju, najdejo vse relevantne informacije o njihovem delovanju, izdelkih ali storitvah, zaposlenih in tudi finančne podatke, saj bodo na ta način pokazali, da jih priložnost resnično zanima. Nihče od nas ne želi imeti občutka, da je samo ena izmad možnosti izbire, temveč da si nekdo res želi sodelovanja z nami.

Kako pomagati mladim priti do prve zaposlitve, s katerimi podjetji sodelujete, kako sodelovanje izgleda?

V podjetju FirstClass smo se že pred leti začeli ukvarjati ravno s tem vprašanjem. Pričeli smo s poslovno-izobraževalnim programom BusinessClass, ki bo letos izveden petič. Cilj programa je, da se mlade z največ petimi leti delovnih izkušenj opremi s splošnimi in specialističnimi poslovnimi znanji, ki so potrebna za to, da bodo na delovnem mestu uspešni, odgovorno pristopali k delovnim nalogam ter ustvarjali dodano vrednost za podjetja. Vanj se vključi najboljše mlade talente, ki imajo potencial, da v bližji prihodnosti prevzamejo odgovornejše funkcije v podjetju.

Ali pri tem sodelujete tudi z zaposlovalci? S katerimi, na kakšen način?

Veseli nas, da so vrednost programa prepoznala znana in uspešna slovenska podjetja: Zavarovalnica Triglav, Petrol, Hisense Europe, HS PLUS, GRAD, SETCCE, NLB Lease&Go, Impact Hub Ljubljana, Evropska mladinska kartica in Steklarna Hrastnik. Vsa ta podjetja so za mlade razpisala eno ali več delovnih mest prek programa. Pri tem jim z obsežnim selekcijskim postopkom, ki poskrbi za ujemanje kandidatov s pričakovanji podjetja in njihovo kulturo, pomagamo, da dobijo najboljše nove zaposlene. Hkrati poskrbimo, da izbrani udeleženci v okviru 6-mesečnega programa BusinessClass nadgradijo svoje znanje z okoli 200 urami izobraževalnega programa. V zadnjih štirih generacijah BusinessClass se je pri nas izobraževalo že več kot 80 ambicioznih posameznikov, ki so bili izbrani med več kot 2000 prijavami.

*** Mladi imajo sedaj pri iskanju prvih zaposlitvenih priložnosti veliko višja plačna pričakovanja.