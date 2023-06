Košarkarice Slovenije so v uvodnem nastopu na evropskem prvenstvu v Ljubljani izgubile proti Veliki Britaniji z 71:76. Že jutri jih čaka nova preizkušnja; ob 18. uri se bodo pomerile z Nemčijo.

V skupinskem delu se bodo Slovenke v nedeljo srečale še s Francijo, ki sodi med favorite za najvišja mesta. Le najboljše reprezentance iz štirih skupin - dve potekata v Stožicah, dve pa v Tel Avivu v Izraelu - se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale, drugo in tretjeuvrščene pa bodo igrale repesaž za uvrstitev med osem ekip v Evropi. Zadnje ekipe v skupinah se bodo poslovile po treh tekmah.

Slovenija po dvanajstem nastopu na štirih zaporednih evropskih prvenstvih ostaja pri štirih zmagah. Dve je dosegla na uvodnih dveh v Pragi in Nišu, dve pa 2021 v Strasbourgu.

Slovenske košarkarice so prikazale borbeno in željno igro, a so bile proti fizično močnejšim in višjim igralkam iz Velike Britanije za korak prekratke. Odlično so odigrale tri četrtine tekme, v prvem polčasu so imeli že osemnajst točk prednosti, v zadnjih desetih minutah pa jim je zmanjkalo moči, da bi zaustavile premoč Britank pod obročema (51:39).

Slovenija je dobila prvo četrtino s 23:11, ob tem, da je Teja Oblak dosegla 12 točk, Ajša Sivka pa je imela po desetih minutah že osem skokov. Razliko je po delnem izidu 16:0 v 13. minuti povišala na 29:11. V vodstvu so #rakete ostale vse do konca tretje četrtine.

Tekmice so odločilno razliko naredile v prvih minutah zadnje četrtine, ko so pobegnile na 69:60 (34.). Izbranke grškega trenerja na slovenski klopi Georgiosa Dikaiolakosa so se sicer približale na 68:70 (37.), za preobrat pa so imele preozek nabor razpoloženih igralk in bile premalo natančne pri metih na koš (37,3%).

Teja Oblak je bila s 25 točkami (met 10:21) prva strelka tekme. Zala Friškovec je imela 15 točk in 9 skokov, Eva Lisec je zbrala 14 točk (2 skoka), najvišji statistični indeks pri Sloveniji pa je imela 18-letna Ajša Sivka (21) za 11 skokov in 10 točk (met 4:7, 4 podaje).