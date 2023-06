Novi polnilni park ob glavni železniški postaji v Ljubljani uporabnikom električnih vozil ponuja dve hitri polnilnici z močjo polnjenja 50 kilovatov in pet počasnih polnilnic (22 kilovatov). Hkrati bo mogoče polniti 14 vozil. »S tem omogočamo potnikom, da pridejo s svojimi električnimi vozili in mestnimi električnimi vozili na železniško postajo, parkirajo in potujejo po Sloveniji in v tujino z vlakom,« je na slavnostnem odprtju polnilnega parka dejala direktorica podjetja SŽ-Potniški promet Darja Kocjan. Ob tem je poudarila, da lokacija polnilnice omogoča tudi nadaljnji razvoj drugih oblik električne mikromobilnosti oziroma kombinacijo železniškega prevoza z drugimi trajnostnimi prevozi, kot so e-taksi, kolo, avtobus, e-kombi.

Član uprave Petrola Jože Bajuk je na dogodku izpostavil, da z novo polnilnico sledijo potrebam lastnikov električnih vozil. V prihodnje se bodo, je dejal Bajuk, poleg širjenja mreže polnilnic posvečali tudi kakovosti storitve polnjenja. Polnilni park ob ljubljanski železniški postaji je ob tem že pripravljen na nadaljnjo širitev, in sicer z dodatnimi šestimi počasnimi (22 kilovatov) polnilnicami oziroma dodatnimi 12 polnilnimi oziroma parkirnimi mesti.