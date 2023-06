Seveda se ti moji sklepi lepo slišijo, dober namen je to bil. A če si odkrito priznam, počasi prihajam do podobnih stališč, kot jih je imela moja babica. Še vedno seveda ne mislim, da bodo številne »novotarije« uničile človeško raso, spremenile pa jo bodo zagotovo. Že naši otroci (moji so tam malo nad trideset) ugotavljajo, da današnji otroci že živijo v drugačnem svetu, kot so oni. Kakšni se potem zdijo meni? Drugačni, ker je svet drugačen. Razvoj tehnologij nas neizbrisljivo zaznamuje, to je najbrž vsakomur jasno. Ugotavljamo, da je prezgodnja uporaba pametnih telefonov in računalnikov škodljiva za določeno plat osebnosti, pa tudi družbe, za medsebojne odnose. Na Japonskem se, recimo, spopadajo z veliko izoliranostjo posameznikov, z revnim socialnim življenjem, z upadanjem števila partnerstev. Vse te elektronske naprave lahko vodijo v zasvojenost. Toda ali nismo mi nekako zasvojeni z avtomobili, na primer? Morda res ne povzročajo takih sprememb v našem mentalnem razvoju in možganih kot pametni telefoni pri čezmerni uporabi, toda … Po drugi strani pa lahko otroci, ki veliko delajo z računalnikom, postanejo strokovnjaki na tem področju in jih bodo morda veseli v nekaterih podjetjih, kjer lahko ustvarijo dobro poklicno kariero. Sicer nihče še ne ve, kako dolgo bi trajala, a na začetku bi bili, po mojem mnenju, dobri. Ko bi zaradi vsega tega zašli v težave kot osebnosti, pa to itak ne bi bila več skrb podjetja, na vratih bi že čakali novi.

Če pogledamo v zgodovino, se nam odnosi med ljudmi kdaj zdijo čudni, nesprejemljivi. Nihče ne bi bil rad suženj, na primer, a takrat je bila pač družba takšna. Iz teh družb izhajajo današnje generacije človeštva. Kako bo v prihodnosti? Najbrž ne bo vse lepo, ampak bo kaj tudi slabo za ljudi.