Sicer pa se razprava o šolskem sistemu niti ni začela s pravega konca. Morali bi se najprej pogovoriti, kakšne vrednote naj otroci dobijo skozi izobraževanje, in potem določiti model šole. Če je med vrednotami zdrav življenjski slog, potem je treba spremeniti to, da so zdaj tudi starši preveč obremenjeni s šolo, saj morajo pomagati pri šolskih nalogah in si prizadevajo za čim boljši otrokov učni uspeh. Morda bi bila rešitev v celodnevni šoli, v kateri bi otroci že naredili vse svoje obveznosti, taka šola pa bi lahko otrokom ponudila tudi različne športne dejavnosti in bila prijazna do njihovih potreb po gibanju. A o tem se sploh ne govori, le o učnih načrtih. Zdi se, da gre šolski sistem, ki ima bistven vpliv tudi na telesno zmogljivost in športne uspehe, vse bolj po poti našega zdravstva, ki že razpada. x Nedeljski dnevnik