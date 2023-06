Slovenski holding SDH, ki upravlja še z zadnjo srebrnino Slovenije, od prevzema Golobove vlade vodi Žiga Debeljak. S tem v zvezi je treba izpostaviti še enega igralca v nadzornem svetu SDH, to je Franjo Bobinac, ki je mimogrede postal v tem obdobju tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.

Sedaj se vprašamo, kaj je narobe s kadriranjem teh dveh oseb. Poskušal bom pojasniti po vedenju iz medijev in drugih virov. Žiga Debeljak je prevzel vodenje Mercatorja po odstavitvi Jankovića, kar je bila igra pod vodstvom Janeza Janše leta 2006. Po tej kadrovski rošadi je do tedaj uspešno podjetje Mercator strmoglavilo in na koncu pred bankrotom pristalo v hrvaških rokah, danes pa je v primežu podjetij iz davčnih oaz in poštnih nabiralnikov. Po kolapsu v Mercatorju je Žiga Debeljak prevzel funkcijo prvega finančnika v Gorenju, pri predsedniku Gorenja Franju Bobincu. Ta dvojec je v samo nekaj letih uspel spraviti Gorenje na rob propada, nakar ga je prevzel kitajski Hisense. Pri tem je treba omeniti, da sta bila Mercator in Gorenje največji gospodarski družbi v Sloveniji z uveljavljenimi blagovnimi znamkami, kar je danes žal samo še preteklost.

Danes pa Franjo Bobinac nadzoruje Žigo Debeljaka v nadzornem svetu SDH, res impresivna transformacija. Njune metode dela pa se žal za nas davkoplačevalce še kar nadaljujejo, omenil bom samo dve iz zadnjega obdobja. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici letos marca je ob asistenci predsednika smučarske zveze Slovenije Enza Smrekarja izpadlo kot popolna blamaža, saj gledalcev zaradi pohlepa organizatorjev praktično ni bilo. Franjo Bobinac je pred tem prevzel funkcijo predsednika Olimpijskega komiteja, ki je krovna športna organizacija, zato je najmanj objektivno odgovoren za to veliko blamažo največjega športnega dogodka pri nas.

V zadnjem času so polemike okoli prodaje Športne loterije Slovenije, za katero se zavzemata zopet oba omenjena organizatorja planiškega prvenstva, Enzo Smrekar in Franjo Bobinac. Vsakemu povprečnemu poznavalcu financiranja slovenskega športa je jasno, da se oba športna funkcionarja zavzemata za razlastninjenje in s tem potop slovenskega športa. Športna loterija je desetletja predstavljala trajen in zanesljiv vir financiranja slovenskega športa.

Žiga Debeljak in njegov SDH, ki ga vodi, je kot izgleda podprl tudi izplačilo milijonskih dividend v družbi SIJ, ki smo jo lani davkoplačevalci izdatno finančno podprli zaradi energetske krize. Nedavno pa je nadzorni svet SDH, kjer je član tudi Bobinac, odobril tudi nesramno povišanje plače za 50 odstotkov, na blizu 20.000 evrov, predsedniku Žigi Debeljaku. Ne glede na to, da se je Debeljak zaradi zgražanja javnosti temu povišanju odpovedal, je eksces nastal, medtem ko navadne državljane pesti dvajsetodstotno povišanje cen prehrane in padec življenjskega standarda. Res gre za nesramne in pohlepne poteze omenjenih oseb. Moje navedbe v članku naj ne izzvenijo kot napad na te funkcionarje, saj posledice njihovih dejanj čutimo vsak dan.

Na koncu se lahko vprašamo, kakšno kadrovsko politiko vrši Golobova vlada, ko kadruje dokazano neuspešne ljudi na najbolj pomembna mesta v državi, in oni še kar nadaljujejo s svojimi metodami ob vsem zgražanju nas državljanov.

Gorazd Cuznar, Črnomelj