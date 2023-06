Tista dva nekdanja primera in sedanji so seveda trije vsebinsko povsem različni primeri. Povsem jasno je, da je naknadna odprava takega zadržanja, če se okoliščine bistveno spremenijo, dopustno – in da se takrat, kadar se to zgodi, pravne posledice tega uredijo posebej, odvisno do specifičnih okoliščin konkretnega primera. Če so v tem zadnjem primeru štirje nosilci vodilnih funkcij na RTVS s prenehanjem zadržanja izvrševanja novega zakona nepovratno izgubili svoje funkcije, to še ne pomeni, da so s tem izgubili tudi možnost sodnega varstva. Tudi če bi bila končna odločitev o zadevi taka, da jim po njej ti mandati z novim zakonom ne bi smeli biti odvzeti, jim ti mandati sicer ne bodo mogli biti vrnjeni, bodo pa za to dobili moralno satisfakcijo in lahko tudi odškodnino. Prav v tej zadevi se je enako drugim že zgodilo: kandidatom za mesto generalnega direktorja RTVS, ki ga je nezakonito zasedel g. Grah Whatmough, in nezakonito odstavljeni direktorici TVS Nataliji Gorščak. Sodni mlini pač meljejo prepočasi, da bi lahko vse sporne zadeve razrešili takoj, preden sporne odločitve povzročijo težko popravljive posledice. Zadržanje njihove izvršitve seveda lahko eni stranki v sporu nastanek takih posledic prepreči, a če sodišče presodi, da lahko drugi stranki (ali javnemu interesu) povzroči še večjo škodo, potem zadržanja ne bo odredilo (ali bo že odrejeno zadržanje v spremenjenem položaju odpravilo).

Se seveda strinjam z dr. Čebuljem, da bo to »zagotovo vplivalo na odločanje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice« – dodajam le, da še ne vemo, kako. Odvisno od tega, kako bo tam izpadlo tehtanje dveh tu nasprotujočih si ustavnih pravic – štirih funkcionarjev na eni strani in vseh državljanov do nepristranskega informiranja na drugi strani. In to najprej na »malem« senatu in nato (glede na pomen te zadeve) skoraj gotovo še na Velikem senatu.

Do takrat je zadeva v rokah domačih organov. Bilo bi dobro, da bi ustavno sodišče čimprej našlo potrebnih pet glasov še za končno odločitev v tej težki zadevi – upoštevajoč pri tem tudi zdaj že vidni rezultat spornega načina izbire članov Sveta RTVS po novem zakonu, namreč njegovo nazorsko izrazito nepluralno sestavo. Še bolj pomembno pa se mi zdi, da bi tako sestavljeni Svet RTVS in bodoče, od njega imenovano vodstvo RTVS do takrat (oziroma do uskladitve zakona z ustavo in izvolitve drugačnega, pluralno sestavljenega sveta) morala, kot sem napisal že v članku v Sobotni prilogi Dela, »skrbno paziti na to, da do takrat javna RTV ne bi padla iz ene skrajnosti v drugo«. Ali: iz ene protiustavnosti v drugo.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče