Da se dogaja nekaj sumljivega, so proti koncu maja ugotovili policijski psi in s smrčkom pokazali na šest jadralnih desk. Te so bile nenavadno težke, so pozneje povedali policisti, kar ni bilo čudno. V njih so namreč našli okoli 50 kilogramov kokaina. Dva italijanska državljana so aretirali na Portugalskem, ko sta skušala prevzeti belo pošiljko, tretjega, ki naj bi jo iz Urugvaja tudi poslal, pa so prijeli v Italiji. Policija sumi, da je trojica v Urugvaj vstopila iz Brazilije, se odpravila v Argentino, od tam pa se vrnila v Evropo. Urugvaj je zadnja leta postal priljubljena tranzitna država med tihotapci drog, oblasti pa so že napovedale dodatne varnostne ukrepe in nadzor v boju proti kriminalcem. Droga povečini prihaja iz Kolumbije in Peruja. V zadnjih mesecih je policija na nevsakdanjih mestih odkrila večje količine droge. V Južni Karolini so maja med nadzorom prometa naleteli na lažno nosečnico, ki se je kmalu pognala v beg. Ko so jo ujeli, so ugotovili, da se za umetnim trebuhom skriva 1,5 kilograma kokaina. Bliže nam so zadnja leta najbolj priljubljene banane, med katere nepridipravi skrijejo kokain, na milanskem letališču pa so lani petnajst kilogramov droge odkrili v invalidskem vozičku.