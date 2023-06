Vodstvo Sija vsebino nekaterih medijskih objav, ki po njihovih navedbah navajajo neuravnotežene in neobjektivne informacije, razume predvsem kot opozorila predsedniku GZS.

Kot so izpostavili, matična družba skupine, družba Sij, nikoli ni bila prejemnica pomoči. »Zato so delničarji skladno s predpisi, pogoji izplačila dividend in zakonom o gospodarskih družbah lahko povsem zakonito izglasovali sklep o izplačilu sicer zakonsko določene minimalne višine dividend,« so izpostavili.

Pravilnost izplačila je po njihovih navedbah v izjavi za portal N1 junija potrdilo tudi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

»Za sprejem te odločitve je bilo na skupščini konec maja na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta doseženo popolno soglasje oz. je bilo od udeleženih 967.016 delnic SIJR oddanih 100 odstotkov glasov. Sorazmerni del izplačanih dividend kot lastnica prejme tudi država,« so zapisali.

Dobički odvisnih družb Sij Acroni in Sij Metal Ravne, ki so bili družbi Sij izplačani v letu 2022, se »nanašajo na dobičke iz poslovanja iz preteklih let in so bili izplačani skladno z zakonodajo,« so pojasnili.

Leto 2022 je bilo sicer po navedbah Sija hkrati zaznamovano tako z visokim povpraševanjem po proizvodih kot tudi z visokimi cenami energentov.

»Upravljanje je terjalo veliko mero fleksibilnosti proizvodnje, kar je bilo v zahtevni jeklarski industriji mogoče zaradi obsežnih preteklih naložb. Sem je sodil tudi začasni ukrep znižanja obsega proizvodnje, ki so jo bili primorani prilagajati tudi visokim cenam električne energije. Stroški energije so bili lani v primerjavi s preteklim letom kljub temu podvojeni. Če se ne bi prilagajali, bi bili vplivi še večji,« so poudarili.

Dobre poslovne rezultate so dosegli tudi zaradi prenašanja višjih vhodnih cen v cene izdelkov za prodajo na svetovnih trgih. »Preteklo leto je bilo z vidika okoliščin prej izjema kot pravilo in izjemno kompleksno, zato vodstvo naproša, da se v javnosti ne objavljajo posplošene informacije.«

V sporočilu so med drugim še izpostavili, da je večinski lastnik Sija od vstopa v skupino leta 2007 razvojno in strateško naravnan, saj je od tedaj do vključno leta 2022 skupina za naložbe namenila 880 milijonov evrov.

V šestnajstih letih, odkar ima skupina novega lastnika, je trinajst let poslovala z dobičkom. V tem obdobju je ustvarila 279 milijonov evrov dobička, za dividende je skupaj namenila 94 milijonov evrov.

Da je izplačilo dividend lastnikom krovne družbe jeklarske skupine Sij in nagrad poslovodstvu v nasprotju z namenom zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje, je sicer danes sklenila tudi vlada. Gospodarskemu ministrstvu je naložila ukrepe za okrepitev nadzora in vračilo neupravičene državne pomoči, v primeru njihovega neuspeha pa je izterjavo naložila finančni upravi.