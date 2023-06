Predpočitniška popotnica kranjskim odličnjakom

V gorenjski prestolnici so tradicionalno priredili sprejem za kranjske odličnjake in prebojnike, ki se ponašajo z izstopajočimi rezultati na državnih ali mednarodnih tekmovanjih in pri mladinskem raziskovalnem delu. Uspešno nadaljnjo življenjsko pot sta jim zaželeli tudi Tadeja Brankovič in Mojca Zaplotnik Jamnik.