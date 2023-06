Obrambna ministra Danske Troels Lund Poulsen in Nizozemske Kajsa Ollongren sta na srečanju skupine Ramstein, na katerem je sodeloval tudi ukrajinski minister Oleksij Reznikov, predstavila osnutek načrta urjenja ukrajinskih vojakov za letala F-16 in potrebne nadaljnje korake, je povedal Austin.

Vodilnima državama so se po njegovih besedah pridružile še številne druge države, ki jima pomagajo pri pripravi načrta.

»Še naprej sodelujemo z Nizozemsko in Dansko pri pripravi načrta. To bo vzelo še nekaj časa. Vendar pa je napredek resnično impresiven« je dejal pred zasedanjem obrambnih ministrov zveze Nato.

Danski minister Poulsen je že ob prihodu na srečanje skupine za podporo Ukrajini povedal, da bodo ukrajinske vojaške pilote in druge vojake za upravljanje letal F-16 urili v oporišču Skrydstrup v regiji Jutlandija v bližini meje z Nemčijo. Tam ima namreč danska vojska nameščene svoje lovce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do vrha voditeljev zveze Nato sredi julija naj bi bilo znano, kdaj bi se lahko začelo urjenje, je še povedal danski minister za obrambo. Izrazil je upanje, da bi se to začelo že avgusta, pričakuje pa, da bo trajalo najmanj pol leta.

Ameriški obrambni minister je po srečanju skupine Ramstein, v kateri pod vodstvom ZDA sodeluje okoli 50 držav, povedal še, da so številne napovedale dodatno vojaško pomoč Ukrajini.

ZDA, Združeno kraljestvo, Danska in Nizozemska so ob tem napovedale dodatna finančna sredstva za rakete zračne obrambe. Več kot 200 tovrstnih raket bo vključeval tudi nov paket kanadske pomoči v vrednosti 500 milijonov dolarjev. Nemčija in Norveška pa sta naznanili večletna paketa pomoči Ukrajini, je sporočil Austin.

Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, general Mark Milley, je na skupni novinarski konferenci z ministrom Austinom poudaril pomen te pomoči spričo protiofenzive, ki jo je v vojni z Rusijo nedavno sprožila ukrajinska vojska.

Dejal je, da je še prezgodaj za ocene, vendar pa Ukrajinci vsak dan kažejo pogum in vztrajnost, ki sta potrebna za ponovno zavzetje ozemlja. »Prepričani smo, da je ta kontaktna skupina Ukrajini zagotovila sredstva, ki jih potrebuje za uspeh,« je povedal Milley.

Medtem se je v Bruslju začelo srečanje komisije Nato-Ukrajina v okviru dvodnevnega zasedanja obrambnih ministrov Nata, ki se ga udeležuje tudi minister Marjan Šarec. V ospredju prvega dne je nadaljnja podpora Ukrajini, v petek pa se bodo ministri članic zavezništva posvetili krepitvi odvračalne in obrambne drže.