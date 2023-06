Groenewegen je na slovenski pentlji zabeležil še četrto zmago v karieri, znova pa ga je odlično do zadnjih nekaj 100 metrov popeljal slovenski ekipni kolega Luka Mezgec.

Skupaj sta znova opravila z najbližjimi tekmeci, le da sta tokrat Moschetti (Q36.5) in Bauhaus (Bahrain Victorious) zamenjala mesti.

Za 29-letnega Nizozemca je to 69. zmaga v karieri, z njo pa je tudi ohranil vodstvo v skupnem seštevku. V njem ima deset sekund naskoka pred Bauhausom in Moschettijem.

Najboljši Slovenec je bil tokrat Tilen Finkšt (Adria Mobil), ki je drugi dan domače pentlje sklenil na 11. mestu. Mezgec je bil 14., potem ko je odvil v zadnjih 200 m.

Po startu je pobegnila skupina šestih kolesarjev, kasneje pa se jim je pridružil še eden. Podobno kot v sredo si niso privozili dovolj velike prednosti, da bi upali na etapno zmago. Pobirali so predvsem sekunde na vmesnih sprintih ter točke za gorske cilje.

Največ, sedem sekund, je pridobil Aljaž Jarc (Adria Mobil), med ubežniki pa so bili še trije Slovenci, Jaka Vovk (Kranj), Jernej Hribar (Ljubljana Gusto Santic) in Marko Pavlič (ekipa Slovenije).

Najdlje sta v ospredju vztrajala Avstrijec Moran Vermeulen (Vorarlberg) in Pavlič, a je tudi ta nato popustil, glavnina pa je nato Avstrijca ujela na gorskem cilju na Jeruzalem.

V glavnini je ritem večji del etape narekovala ekipa Jayco-AlUla, pomagali so tudi pri Bahrain Victorious, močno pa je na Jeruzalem pospešila ekipa Bora-Hansgrohe. Najboljša sprinterja Groenewegen in Bauhaus sta kljub temu varno ostala v glavnini in se nato pomerila za etapno zmago.

»Na zadnjem vzponu pa so se pri Bora-Hansgrohe odločili iti na vso moč, kar nam je otežilo delo in zmanjšalo glavnino. Na koncu smo dolgo čakali, a ujeli pravi trenutek. Z Luko sva imela manjši nesporazum, ampak opravil je sijajno delo,« je svojega moštvenega kolega Mezgeca za organizatorje dirke pohvalil Groenewegen.

»Luka je odvil na desno, zaradi česar sem izgubil nekaj hitrosti, a to je dobra priprava na Tour. Znova je opravil sijajen posel, za v učbenike in zmagali smo še drugo etapo. Luka je sijajno vodil sprint, ustvaril je ogromno hitrosti zame, posledično sem v zadnjih 180 m le še odsprintal do konca. Bilo je težko, malce navkreber, ampak je bilo dobro,« je dodal Nizozemec.

»Mogoče je bilo malo bolj stresno kot včeraj, več je bilo kolesarjev. V zadnjem ovinku smo se malce izgubili, a vedel sem, da je še dolga pot in da se da na tisti cesti malce navzdol v zadnjem kilometru še marsikaj popraviti. Takrat je idealno priletel mimo nas Lukas Pöstlberger in naju z Dylanom potegnil do 500 m. Potem sem le še počakal na kolesarja Q36,5, ki sta vlekla spredaj. Vedem sem, da je bil sprint malce navzgor in res sem lahko pozno odprl sprint za Dylana,« pa je za RTV Slovenija ocenil 34-letni Mezgec.

»Brez izkušenj te zasrbijo noge prej in greš prej na polno. Tak vzpon ti pobere ravno toliko energije, hitrost ti pade, kar se je zgodilo z ekipo Q36.5. To smo izkoristili in iz ozadja prišli mimo. Drugi dan, druga zmaga,« je dodal Mezgec in razložil še razliko med sprinterskim dogajanjem na dirki po Sloveniji in Franciji.

»Super, sicer je julija malce drugače v zadnjih kilometrih na Touru, več je stresa in ekip. Tukaj se borimo z dvema, tremi ekipami v sprintu, na Touru pa z desetimi,« je Kranjčan še zaključil za RTV Slovenija.

V petek bo na sporedu tretja etapa med Grosupljem in Postojno (173,4 km). Gre za še nekoliko bolj razgibano traso od prvih dveh s tremi kategoriziranimi vzponi.