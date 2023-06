Sisteme za varnost starostnikov ElderOn so začeli razvijati leta 2019, je na današnji predstavitvi na sedežu Tovarne podjemov v Mariboru povedal eden od treh ustanoviteljev podjetja Gridtech Jernej Ženko. Pojasnil je, da so z lastnim delom v domu za starejše spoznali potrebe in nato postopoma razvijali idejo. »Z roko v roki z uporabnikom smo razvijali produkt,«"je dejal.

Konec leta 2021 so dali na trg posteljni senzor, ki se namesti pod vzmetnico in beleži premikanje osebe, v primeru zaznane daljše odsotnosti iz postelje ali nemirnosti pa obvesti osebje.

To napravo že uporabljajo v Domu upokojencev Ptuj, kjer so po besedah strokovne vodje ustanove Jožice Hudžar zelo zadovoljni z njo. Pojasnila je, da jo uporabljajo zlasti pri stanovalcih, ki so ponoči nemirni, na primer obolelih z demenco, in ker je ponoči v domu manj osebja, lažje ohranjajo nadzor nad njimi. »Zaposleni se lahko nemudoma odzove na kritično situacijo. S tem lahko preprečimo marsikatero neprijetno situacijo,« je povedala. Dodala je, da je naprava koristna tudi zato, ker zbira podatke, na podlagi katerih lahko ustrezno prilagajajo terapijo in druge ukrepe pri posamezniku.

Razvili tudi napravo za starostnike, ki živijo doma.

Ker pa veliko ljudi še čaka na prosto mesto v domu za starejše, so v podjetju Gridtech po besedah direktorice Urše Gačnik razvili še napravo za starostnike, ki živijo doma. Ta je v obliki majhne škatlice z SOS tipko, ki je vezana na telefon svojcev ali drugih oseb, ki lahko priskočijo na pomoč. Sproži se ob pritisku na tipko ali samodejno v primeru padca ter poleg obvestila in podatka o lokaciji omogoča tudi komunikacijo s klicanim. Uporablja se jo lahko kjerkoli, zato omogoča nadzor nad starostnikom tudi zunaj njegovega doma. Svojci vedno težje zagotavljajo oskrbo starejšega, zato so takšne inovativne rešitve zelo dobrodošle,« je zadevo komentirala Jožica Hudžar.

Celoten razvoj in proizvodnja sistema ElderOn poteka v Sloveniji. »Pri tovrstnih podjetniških zgodbah je zelo pomembno podporno okolje,« je povedal predstavnik Tovarne podjemov Urban Lapajne, po besedah katerega je Gridtech »šolski primer« podjetja, ki je izkoristil razpoložljivo podporo zagonskim podjetjem v Sloveniji, tudi Slovenskega podjetniškega sklada.

Vodja sektorja za posebne razvojne spodbude v omenjenem skladu Rok Huber je pojasnil, da podpirajo zagonska podjetja od leta 2006. »V tem času je bilo podprtih več kot 700 podjetij, za to je bilo namenjenih več kot 40 milijonov evrov,« je dejal.