Ob pol deseti uri, ko smo z vlakom in organiziranim avtobusnim prevozom prispeli do Term Čatež, kjer se je vse skupaj dogajalo, so se nekateri že vneto ogrevali in pripravljali, da začnejo sobotni dan z nordijsko hojo. Inštruktorji so vsaki skupini posebej dali navodila, saj je bilo kar nekaj takšnih, ki so nordijske palice uporabljali prvič, seveda pa je bilo tudi veliko že utečenih z dolgo kilometrino. Ti so se odpravili na najdaljšo traso, devetkilometrski hrib Sveti Vid nad Čatežem, mi pa smo izbrali srednjo. Sprehodili smo se po nasipih reke Save, občudovali ječmenova in pšenična polja ter se nato ustavili na velikem travniku, kjer smo izvajali zanimive in zabavne vaje z nordijskimi palicami. Erika Predalič, ki se je na dan nordijske hoje z možem Tomažem odpravila prvič, je bila navdušena, ko ji je inštruktorica Polona Štajnar iz TeamVitala, pripovedovala o njenih blagodejnih učinkih. »Tudi sama sem navdušena nad nordijsko hojo, saj pri sebi vidim, kako dobro vpliva na telo. S takšno hojo je naš korak aktivnejši, dobimo pa tudi pokončnejšo držo, saj razgibamo zgornji del trupa, kar je zelo pomembno pri dandanašnjem dolgotrajnem sedečem položaju. Če pravilno hodimo, pravzaprav razgibamo vse telo. Poleg tega se predihamo, odprejo se nam pljuča, zmanjšamo stres, kar je v teh časih izredno pomembno. Naša teža se pri nordijski hoji ne prenaša na sklepe, ampak jo razporedimo na palice, kar je dobro za tiste, ki imajo težave s hrbtenico, kolki, koleni … Tudi ortopedi priporočajo nordijsko hojo kot rehabilitacijsko vadbo,« je naštevala Štajnarjeva in dodala, da takšna vadba ni samo za starejše, kot morda kdo misli. »Sploh ne, z njo bi se morali ukvarjati že otroci in mladi. Ko sestavljam programe za promocijo zdravja v podjetjih, vidim, da je telesna pripravljenost pri mlajših celo slabša kot pri starejših. Zato zagovarjam, da bi se morali že mladi ukvarjati z nordijsko hojo, tudi če se ukvarjajo s kakšnim drugim športom.«

Zanimive vaje za hrbet

Inštruktorji so dvesto petdesetim udeležencem pokazali, kako se da z nordijskimi palicami izvajati tudi vaje, priporočljive za hrbet, lepo držo … Tako kot pred vsako vadbo je tudi pri nordijski hoji pomembno, da se prej ogrejemo, da telesu pokažemo, da se bo nekaj dogajalo, da se zbudijo mišice. Tako smo tudi sami spoznali diagonalni korak in izvedeli, da je treba palice zadaj spuščati, da sproščamo mišice in jih nimamo zategnjenih, ko damo roke nazaj. Vse to so pravila vadbe, ki je sicer nezahtevna, a je zelo dobro, da nam nekdo pokaže, kako jo pravilno izvajati.

»Tudi zato je bila današnja akcija neverjetna in organizatorjem sem hvaležna, da smo lahko vse to pokazali. Ogromno ljudi se je prvič spoznalo z nordijsko hojo, tudi s palicami, ki so drugačne kot pohodne. Če želimo pravi korak, moramo imeti palice z rokavičkami,« nas je podučila Polona Štrajnar, ki se ji zdi zelo pozitivno, da se ljudje na takšnih dogodkih spoznajo z nordijsko hojo. Tako marsikoga prepriča, da se bo z njo ukvarjal. »Jaz se bom zagotovo,« je dejala Erika Predalič in strumno smo odkorakali proti cilju, kjer so se že zbirali pohodniki. Srečali smo še dva inštruktorja iz Slo ski Demo teama in Zveze za nordijsko hojo Slovenije, ki sta na kratko komentirala dogodek: »Težko bi bilo bolje. Vreme nam je bilo naklonjeno, ampak mi imamo slogan, da so lahko slaba samo oblačila, vreme pa ne.« Vesela sta, da se nordijska hoja širi, saj je primerna za prav vsakogar. »Ni ovir, vsak, ki ima uro časa, gre lahko hodit kamor koli – v mesto, na vas, v hribe. Težavnost si lahko prilagodimo glede na pripravljenost. Če se nam zdi hoja prepočasna, lahko tečemo, lahko delamo tudi poskoke – to smo eni od skupin tudi pokazali. Vsak se lahko odloči po svoje,« sta povedala inštruktorja in dodala, da se jima sam dogodek zdi zelo pomemben tudi zato, ker opažata, da ljudje pogrešajo druženje v okviru športnega udejstvovanja, nordijska hoja pa to spodbuja, saj lahko hodimo v paru ali skupini in k udeležbi povabimo še soseda, znanca … Tako smo srečali tudi Janeza, Rozi in Ireno iz Pirnič, ki so ravno končali štirikilometrsko hojo, dogodek pa so obiskali že večkrat – najmanj petkrat, potem pa ga zaradi korone ni bilo in so ga kar malo pogrešali. »Super je bilo, zelo dobro, čeprav je bilo vreme malo soparno in vroče,« so se strinjali.

Počasi so na cilj prišli tudi tisti, ki so se podali na daljši pohod. Imeli so srečo, da je pot potekala v senci. »Ni bilo naporno, tako in tako pa smo vajeni hoje. Na Čatežu smo prvič, sicer pa smo hodili vsakič, od samih začetkov Dnevnikovih dni nordijske hoje,« nam je povedal Milan iz Rimskih Toplic, od koder je prišla cela skupina s posebnim avtobusom.

Osemletni picopek

In ko so se pohodniki začeli počasi zbirati na cilju, se je na prizorišču v Termah Čatež že širil omamni vonj po sveže pečenih picah. Po razgibavanju seveda prija tudi hrana in tako je hkrati z nordijsko hojo potekal tudi izbor najboljših picerij v okviru akcije Naj picerija Nedeljskega dnevnika.

Aleš Rekar iz sekcija picopekov je bil glavna gonilna sila tega dela dogodka. »Imel sem željo, da bi spekli 2023 pic, in to je bila idealna priložnost – da združimo dva dogodka in da dodamo še dobrodelno noto, saj smo se odločili, da bomo pice delili brezplačno, zbirali pa bomo dobrodelne prispevke za Iskrico Nedeljskega. Denar za material smo dobili od sponzorjev, česar smo zelo veseli, saj bi sicer, če bi to delali sami, zneslo več kot deset tisoč evrov. Zato se zahvaljujem vsem, tudi našim picopekom, ki tu danes delajo dobrodelno.«

Organizacija peke tako velikega števila pic je zahtevala veliko dela in organizacije. Rekar je z ekipo prišel v Terme Čatež že v četrtek, da so pripravili testo – tega je bilo kar 550 kilogramov. Potem je bilo iz testa treba narediti »balinčke«, narezati šunko, pripraviti pelate, sir, gobice … »Hvaležen sem picopekom, da so se odzvali. Prišli so iz Novega mesta, Izole, s Koroškega, od vsepovsod. Oni so posodili svoje roke in čas, mi pa seveda dobro voljo,« je dejal Rekar in dodal, da je k delu pritegnil tudi sina Žana, nečaka Brina, ženo, brata … Osemletni Žan, ki je vneto pomagal tudi pri sobotni peki pic, nam je povedal, da v tem uživa, da mu ni težko in da tudi sam že peče pice. »Tega sem se naučil od očija. Najraje pa imam margerito,« nam je zaupal najmlajši picopek. Njegov oče Aleš je dodal: »V akciji Naj picerija je sodelovalo več kot štirideset picerij in lahko rečem, da slabe pice v Sloveniji ni, so pa razlike med najboljšimi in dobrimi.«

Picopeki so vneto pekli in polagali pice v vroče peči. Enega od njih (iz picerije Fuoriseria nad Izolo) smo povprašali, kaj je skrivnost dobre pice in kaj je razlog, da nam doma ne uspe narediti takšne. Doma ni takšnih pogojev, nam je razložil. »Predvsem je treba testo narediti že dva dni prej, problem pa je tudi klasična pečica, v kateri ni dovolj visoka temperatura.«

Udeleženci pohoda so bili nad picami navdušeni in sledil je še veliki finale – razglasitev najboljših treh picerij. Tretje mesto je pripadlo piceriji Škufca s Prevalj, drugo mesto je osvojila ljubljanska picerija Peruzza, zmagovalka pa je postala picerija Vesuvio iz Portoroža. Tatjana Tanackovič, urednica Nedeljskega dnevnika, je podelila nagradne plakete, zmagovalec je dobil celostranski oglas v Nedeljskem dnevniku v vrednosti 10.000 evrov, druga dva pa nekoliko manjša oglasa.

Po slovesni razglasitvi je voditelj dogodka Blaž Babič napovedal še razglasitev petintridesetih nagrad Dnevnika, ki so jih prejeli udeleženci nagradne igre. Matej Kolar, direktor trženja edicij pri Dnevniku, je srečnežem podelil nagrade in tako se je dogodek počasi približal koncu.

Prijetno utrujeni udeleženci dogodka, ki jih je bilo več kot tisoč, so – veseli, da so storili nekaj dobrega za svoje zdravje ali pa se samo najedli dobrih pic – počasi odšli proti domu, mnogi z obljubo, da se ob naslednjem Dnevu nordijske hoje spet vrnejo.