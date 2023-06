Obstajajo številne vrste graha, pri nas sta najbolj cenjena veliki rumeni grah z zelo tanko kožico in veliki zeleni grah, ki mu pravimo tudi sladki ali cukrar. Grah vsebuje precej hranilnih snovi in veliko vitamina A, celotno skupino vitaminov B ter pomembne minerale, železo, fosfor, kalij, magnezij in preostale elemente. Ob tem je vrtna zelenjava z največjim deležem beljakovin, velik delež vlaknin pa ugodno vpliva na presnovo. Grah kuhamo čim krajši čas v pokritem loncu v majhni količini slane vode – le nekaj minut, ob tem pa vsake toliko kakšno zrno pokusimo, da ga ne kuhamo predolgo. Vodo od kuhanja obvezno prihranimo, denimo za zalivanje rižote ali kot zelenjavno osnovo za kakšno drugo jed. Grahovega stročja praviloma ne uživamo, saj je občutno bolj nitasto kot fižolovo, lahko pa iz njega skuhamo imenitno zelenjavno osnovo, s katero potem zalijemo rižoto … Ampak Japonci pripravljajo tudi stroke, seveda takrat, ko so (stroki, ne Japonci) še zares mladi. Izluščeno zrnje graha lahko uporabimo za različne omake, zelenjavne in mesne, segrejemo ga na maslu in ga ponudimo kot prilogo k ribam ali mesu, kuhan grah lahko pretlačimo v pire, omako ali juho. Skupaj z zelenim poprom je odlična priloga za popečen biftek. z Cenjen je tudi v kombinaciji z rižem, mlado čebulo, koruzo, gobami in korenjem, na splošno služi kot izredno okusna univerzalna priloga. Grah se imenitno obnese s testeninami, denimo tako, da ga na hitro podušimo na praženi čebuli.

Ena najbolj znanih jedi z grahom in rižem v glavnih vlogah je rizi-bizi oziroma riži-biži in je izvorno beneška jed. Vselej je sestavljena iz na praženi čebuli dušenega graha in riža ter parmezana, včasih pa dodajo še kaj. A o tem kdaj drugič. Danes si privoščimo mineštro, ki je prav tako ena od jedi, v katere se grah nadvse prileže. Gre za gosto, zelo močno zelenjavno juho, že skoraj enolončnico italijanskega izvora, ki vsebuje (odvisno od sezone) korenje, grah, por in krompir, praviloma pa tudi ohrovt ali cvetačo in stročji fižol, seveda pa tudi česen in čebulo. Postrežejo jo s parmezanom in kruhom, kar je zares posrečena kombinacija.

Zelenjavna mineštra z grahom Sestavine za 4 porcije 500 g zrnja mladega graha, 150 g poljubnih testenin, 100 g gomolja zelene, 3 korenčki, 1 čebula, 4 stroki česna, 1 bučka, 3 žlice oljčnega olja, 1 šopek peteršilja, sol, sveže zmlet poper, timijan, origano, lovor Priprava 1. Čebulo in česen ločeno narežemo. Korenje ostrgamo in narežemo na tanjše kolobarje. Bučko operemo in narežemo na manjše kocke. Zeleno olupimo in narežemo na drobnejše kocke. V večjem loncu na olju skupaj opražimo čebulo, zeleno in korenček. Ko čebula postekleni, dodamo grah, česen in bučke, premešamo in na majhnem ognju pražimo, da zadiši po česnu. 2. Zalijemo z litrom vroče vode, solimo in popramo po okusu, nato dodamo začimbe in na srednjem ognju pokrito kuhamo približno 20 minut oziroma toliko, da se vsa zelenjava zmehča na zob. 3. V lonec stresemo še testenine in jih v juhi skuhamo po navodilu na embalaži. Nastala bo precej gosta mineštra. Dodamo ji sveže nasekljan peteršilj, odstavimo in dobro premešamo ter postrežemo z dobrim svežim kruhom in naribanim parmezanom ali drugim trdim sirom. 4. Če želimo mineštro krepkejšo ali kot samostojno jed, ji lahko sredi kuhanja dodamo paradižnikovo mezgo in poljubne narezane mesnine. Čas priprave in kuhanja: 45 minut

Ocvrti kamamber Potrebujemo 4 majhne kolobarje (po 120 g) kamamberja, brija ali podobnega sira, 2 jajci, 6 žlic moke, 6 žlic krušnih drobtin, 1 ščep morske soli, olje za cvrtje. Priprava Jajce ubijemo v globoki krožnik, solimo in dobro razžvrkljamo. V drug krožnik stresemo moko, v tretjega pa drobtine. Sir najprej povaljamo v moki, nato v jajcih in nato še v drobtinah. Če želimo debelejšo skorjo, postopek ponovimo. Paniran kolobar sira med dlanmi stisnemo, da se ga drobtine dobro oprimejo. V loncu dobro segrejemo olje in paniran sir cvremo približno 3 minute na vsaki strani, da dobi lepo zlatorjavo barvo. Odcedimo ga na papirnatih brisačah in takoj postrežemo z limono, brusnicami, kakšno zelenjavno oblogo ali solato. Izjemen je tudi v vlogi polpete za burger.