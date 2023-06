»Osnovni namen zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in pravil o državnih pomočeh je pomagati slovenskemu gospodarstvu oziroma podjetjem, ki jih je prizadela energetska kriza. Slovenskim podjetjem smo namenili 400 milijonov evrov javnega denarja. Vsekakor ni bil namen dajati državno pomoč podjetjem, ki te pomoči ne potrebujejo tako nujno,« je ob tem povedal gospodarski minister Matjaž Han.

Zakon določa primere, kdaj podjetje, ki je prejelo pomoč, ne sme izplačati dobička. Te omejitve veljajo za prejemnike pomoči in ne za povezane družbe. Kot je pojasnil Han, vlada v zakon ni vključila določbe o prepovedi izplačil dobička tudi za krovne ali povezane družbe predvsem, ker ni želela spraviti v neenakopraven položaj slovenskih krovnih družb v primerjavi s krovnimi družbami, ki imajo sedež v tujini. Za krovne družbe v tujini namreč določbe slovenske zakonodaje ne veljajo niti nad njimi ni možen nadzor. Enake določbe o prepovedi o izplačilih dobička so bile že v protikoronskih zakonih za pomoč gospodarstvu v času pandemije covida-19.

Za dividende nameravajo nameniti 5,8 milijona evrov

Krovna družba Sij - Slovenska industrija jekla za državno pomoč ni zaprosila. So pa zanjo zaprosila njena štiri hčerinska podjetja. Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport so navedli, da jim je bilo do sedaj izplačane za dobrih 2,42 milijona evrov pomoči. Nadaljnja izplačila bo agencija Spirit začasno zamrznila ter v nadzoru podjetij ugotavljala skladnost njihovega poslovanja z zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in pravili o državnih pomočeh.

Skupščina Sija, v kateri ima družba Dilon 72,2-odstotni delež osnovnega kapitala (74,3 odstotka glasovalnih pravic), med lastniki pa sta še Republika Slovenija (25,0001 odstotka osnovnega kapitala) in družba Unior (0,001 odstotka), je konec maja sklenila, da bo od 102,7 milijona evrov bilančnega dobička za izplačilo dividend za lani namenila 5,8 milijona evrov oziroma 6,01 evra bruto na delnico.

Slovenski državni holding (SDH) je sicer sredi junija sklenil, da letos na skupščinah družb ne bo podprl izplačila dividend, če sta predlog za neizplačilo dividend zaradi obveze po vračilu prejete pomoči oblikovala uprava in nadzorni svet, ko dejanski oz. pričakovani znesek pomoči presega deset odstotkov čistega dobička leta 2022, ko je ocenjeni oportunitetni strošek odloga izplačila dividend nižji od ocenjenega stroška izgube pomoči in ko bilančni dobiček družbe za lani omogoča izplačilo primernih dividend v začetku leta 2024.