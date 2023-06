Še en, ki bi bil rad Roglič

Na tem mestu smo vas že obveščali o nadebudnem kolesarju, ki se je podal na trening kronometra kar po dolenjski avtocesti. Očitno ima posnemovalca. In očitno nismo samo Slovenci zadnje čase nori na kolesarje. Ne upamo si trditi, da je tega Italijana navdahnil zmagovalec dirke po Italiji, je pa bil pa vsekakor navdahnjen za početje neumnosti. Glede tega je tudi nedvomen talent. Namreč – policiste je nekdo obvestil, da je pred predorom Markovec proti Kopru na hitri cesti kolesar. Ta se je pred predorom (malo je le imel pameti) obrnil in se peljal s kolesom v nasprotni smeri po hitri cesti (no, na tem mestu tisto o pameti vzamemo nazaj) do izvoza za Izolo, kjer so ga policisti ustavili. 59-letnemu Italijanu so izrekli globo zaradi več prekrškov: vožnja po avtocesti, obračanje po avtocesti, vožnja v napačno smer po avtocesti. Globe za nespametnost pa še ne poznamo. Bi jo pa lahko.

Lov na divjo mačko

Na Štajerskem pa poteka lov na na pol divjo mačko pasme serval. Verjetno ste za to pasmo že slišali. Ljubitelji te divje mačke bodo verjetno zavijali z očmi, ampak najlažje bi jo opisali kot eno tako mešanico med navadno domačo mačko in gepardom. Pred leti smo že veliko pisali o njej, ko se je eden od slovenskih servalov (pri nas še ni prepovedano imeti jih za domače živali) izgubil in je potekala cela iskalna akcija. Kakorkoli že, tam okoli Slovenskih Konjic zdaj skoraj vsak dan poročajo kje ob cesti, pred hišo, na vrtu so videli slovenskega geparda. Mi si le želimo, da bi mačko čim prej našli in ji zagotovili mirno namestitev. O tem, zakaj bi si ljudje omislili za domače živali divje mačke, da o krokodilih, kačah, medvedih in kaj pa vemo čem še, sploh ne bi.

Kaj vse se krade po deželi naši?

Ta teden je bil za tatove, lastnike ukradenega in policiste kar pester. Pri marsikaterem poročilu o tatvini smo privzdignili obrvi, pa naj še vam sporočimo, cvetober tatvinskih podvigov. Takole gre. V Sežani so iz kleti hotela pobrali wc školjke, kotličke, pokrove za školjke, radiatorje, bideje. V Slovenski Bistrici so iz nekega podjetja odnesli za 20 tisočakov kablov. V Potočni vasi so z dvorišča izginili lončnice, podstavki in 35 sadik zelenjave. V Velenju je iz kleti stanovanjskega bloka izginilo več krožnikov, v Lendavi je nekdo ukradel poštni nabiralnik, v Kopru pa prenosni pos terminal. In še veliko finale iz Novega mesta, natančneje iz posestva v Srebrničah: 50 sadik paprike, 40 sadik paradižnika in okoli 80 sadik kumar ter dva kosa polivinilaste kritine, velikosti 30 krat 6 metrov. Vse za domačo, lokalno pridelano bio prehrano, kajne.

In ko smo ravno pri krajah...

Tale primer pa si zasluži posebno zgodbico. Iz mariborske policijske uprave so nam sporočili, da je nekdo na Streliški ulici ukradel osebni avtomobil audi A4 avant črne barve z nameščenimi preizkusnimi tablicami. Opa! To je pa vendarle nekaj drugega, kot tistih nekaj sadik za paprike, kajne. En takle prestižni Nemec te dni stane tam okoli 50 tisočakov, smo preverili na uradnih spletnih straneh proizvajalca. Ker, kaj naj bo drugega kot nov avto, če ima pa preizkusne tablice, a ne. No, ne. Policisti so ob koncu sporočila zapisali naslednje: Po nestrokovni oceni znaša materialna škoda tisoč evrov. Ja, komaj kaj več kot tiste sadike iz prejšnje zgodbice...

Malo so ga ohladili, pa je bilo bolje

Kolege hrvaškega Jutarnjega lista je nekdo obvestil o množičnem pretepu ruskih turistov z osebjem lokala v Jelsi na Hvaru. Kot bi poročal radio Erevan, je bila novica točna, vendar se niso tepli ruski turisti, pač pa pijani Ukrajinec. In niso se tepli z osebjem lokala, pač je pijani Ukrajinec nadlegoval natakarico lokala. Njej se možakar ni zdel prav nič simpatičen, zato ga je porinila v morje. Ni se dovolj ohladil, saj je prilezel iz njega in se spet napotil do natakarice. Bi bilo bolje, če se ne bi. Vanjo je zabrisal mokro majico, kar pa je zbilo sodu dno lastniku lokala in, da skrajšamo zgodbo, Ukrajinec se je šel še enkrat hladit v morje.