Novi polnilni park predstavlja prvo partnersko lokacijo Petrola in SŽ v Sloveniji, uporabnikom električnih vozil pa ponuja dve hitri polnilnici z močjo polnjenja 50 kilovatov (kW) in pet počasnih polnilnic (22 kW). Hkrati bo mogoče polnjenje 14 vozil.

»S tem omogočamo potnikom, da pridejo s svojimi električnimi vozili in s svojimi mestnimi električnimi vozili na železniško postajo, parkirajo in potujejo po Sloveniji in v tujino z vlakom. Vlak je prevozno sredstvo, ki je daleč najbolj okoljsko naravnano tako v mednarodnem prometu kot v lokalnem,« je na slavnostnem odprtju polnilnega parka direktorica podjetja SŽ-Potniški promet Darja Kocjan.

Kot je poudarila, lokacija polnilnice omogoča tudi nadaljnji razvoj drugih oblik električne mikromobilnosti oz. kombinacijo železniškega prevoza z drugimi trajnostnimi prevozi, kot so e-taksi, kolo, avtobus, e-kombi ... V SŽ po njenih besedah tudi na ta način, ne le z nakupi novih vlakov, s katerimi »bistveno zmanjšujejo izpuste«, prispevajo k zeleni mobilnosti.

Petrol razvija tudi polnilna mesta na avtocestnem križu

Član uprave Petrola Jože Bajuk je na dogodku izpostavil, da z novo polnilnico sledijo potrebam lastnikov električnih vozil. Spomnil je, da SŽ in Petrol z njo zaključujeta projekt Urban-e, sofinanciran s strani EU, namenjen izgradnji polnilne infrastrukture v mestih.

Petrol pa po njegovih besedah poleg mestnih polnilnic razvija tudi polnilna mesta na avtocestnem križu in ob pomembnejših cestah, s čimer odgovarja na tranzitne potrebe potnikov, ki potujejo na daljših razdaljah. Tretji segment pa so domovi in parkirne garaže pri delodajalcih, je dodal.

V prihodnje se bodo, tako Bajuk, poleg širjenja mreže polnilnic posvečali tudi kakovosti storitve polnjenja. Ker električne avtomobile povezujemo z zeleno energijo, pa že zdaj vztrajno gradijo vetrne in sončne elektrarne. Zavedajo se, da se bodo zahteve po energiji z rastjo električnih vozil povečevale, že zdaj povečano povpraševanje beležijo v času turistične sezone, je dodal.

Polnilni park ob ljubljanski železniški postaji je ob tem že pripravljen na nadaljnjo širitev, in sicer z dodatnimi šestimi počasnimi (22 kW) polnilnicami oz. dodatnimi 12 polnilnimi oz. parkirnimi mesti.