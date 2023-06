»Tako kot doslej se bom zavzemala za trajnostno prirejanje iger na srečo v korist igralcev, prejemnikov koncesijskih sredstev ter širše družbene skupnosti. V tej dejavnosti uspeh ni in ne sme biti nikogaršnji dobiček; namen je združiti visoke razvojne in poslovne dosežke na eni ter etično delovanje v korist družbe na drugi strani. To bo tudi ključna usmeritev razvoja združenja v prihodnje,« je povedala ob izvolitvi.

Kot predsednica združenja je na dve podpredsedniški mesti povabila predsednico francoske loterije Française des Jeux (FDJ) in predsednika finske loterije Veikkaus. V izvršni odbor združenja so bili izvoljeni še voditelji nacionalnih loterij Belgije, Grčije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Španije in Švice. Romana Girandon je vodenje Loterije Slovenije prevzela leta 2013, medtem ko je članica izvršnega odbora Združenja evropskih loterij od leta 2019.