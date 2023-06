Ukrajinskim silam je ponoči uspelo prestreči eno od štirih križarskih raket, izstreljenih s Kaspijskega morja, in 20 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave, izstreljenih s severa in juga, je ukrajinska vojska davi sporočila na Telegramu. Samo v Odesi ob Črnem morju, ki je bila v minulih dneh že tarča napadov, so uničili 13 dronov.

Kot je še navedla vojska, so tri druge križarske rakete zadele »industrijske objekte v regiji Dnipropetrovsk« na vzhodu Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V mestu Krivi Rog je bil po navedbah ukrajinskih oblasti ranjen moški. V torkovih napadih je tam umrlo 12 ljudi.

Vodja proruske administracije na Krimu Sergej Aksijonov pa je danes na Telegramu sporočil, da so ruske sile v sredo zvečer in danes nad polotokom Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Moskva, sestrelile devet brezpilotnih letalnikov.

Šest dronov so sestrelile sile zračne obrambe, trije drugi pa so bili »deaktivirani«, preden so padli na tla, je pojasnil in dodal, da žrtev ni bilo. Je pa eden od dronov eksplodiral v vasi v središču krimskega polotoka, zaradi česar je razbilo okna na več domovih, izjavo Aksijonova povzema AFP.

Napadi z droni na Krimu so se v zadnjih tednih okrepili, medtem ko je Ukrajina začela dolgo pričakovano protiofenzivo. Kijev je že večkrat izjavil, da namerava vrniti Krim, katerega priključitve Rusiji mednarodna skupnost ne priznava, pod ukrajinsko oblast.

Kot je danes sporočil generalštab ukrajinske vojske, se protiofenziva osredotoča na območje Bahmuta v Donecku in v smeri Berdjanska v regiji Zaporožje.