V petek bo sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo precej jasno, popoldne bodo v notranjosti še nastale posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo pretežno jasno in topleje.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad severnim delom Evrope pa je območje visokega zračnega tlaka. Nad srednjo Evropo se še zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki nekoliko vpliva tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo dokaj sončno vreme, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in neviht. V Kvarnerju bo pihala burja, ki bo v petek ponehala.