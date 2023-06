Ta nežna jed, polna norih okusov, je čudovita za kateri koli čas v letu. Odlična je za hitro kosilo ali pa večerjo. Ker se pripravi res hitro in je najboljše sveže, pripravljanja vnaprej ne priporočamo.

Če iz tega recepta vzamete vsaj nekaj, naj bo to kokosov riž. Je božanski in odlično sodi k mnogim jedem.

V tej jedi se nahaja:

KOKOSOV RIŽ – Ta riž je fantastičen, je polnega okusa in res res res dober. Pripravite ga čisto enostavno, uporabite pa metodo ukuhavanja. To pomeni le to, da dodate toliko vode in kokosovega mleka, da ga riž med kuhanjem v celoti posrka – torej, ko tekočine zmanjka, je riž kuhan. Za pripravo potrebujete kokosovo mleko, vodo in sol. Ta riž lahko pripravite tudi kot spremljavo različnim curryjem ali kot prilogo morskim jedem.

TOFU – Tofu je lahko resnično zanič. Nepopečen tofu, ki ga velikokrat najdete v jedeh v restavracijah, res ni dober. Zato je nujno, da ga dobro popečete. Tofu najprej s prsti zdrobite, nato pa res (ampak res dobro!) dobro popečete, mu dodate začimbe in se nato le še čudite okusom.

KUMARE – Veliko jedi res zasije, ko združimo več različnih okusov, tekstur in ko je razmerje med sladkim in kislim ravno pravšnje. Ker je tofu bogatejšega okusa in ker je riž lepo kremast, to jed čudovito zaokroži in povzdigne prav hrustljavost in svežina (ker kiselkasti okus) kumarične solate. Res čudovito!

Najprej še nekaj odličnih sestavljenih krožnikov, ki navdušijo:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za kokosov riž:

150 g riža (najbolje basmati ali jasminov riž)

2 dl kokosovega mleka

2,5 dl vode

1/2 žličke soli

Sestavine za tofu:

200 g tofuja

1 žlica (olivnega) olja

1 žlička paradižnikovega koncentrata

1/4 žličke popra

1/2 žličke soli

1/2 žličke (dimljene) mlete paprike

1/4 čebule

1 strok česna

2 žlici vode

1 žlička moke

Sestavine za kumarično solato:

1 večja kumara

1 žlička gorčice

1 žlica limoninega soka

3 žlice (olivnega) olja

2 žlici kisa

sol, poper po okusu

sveža meta za osvežitev in okras

PRIPRAVA

V kozico stresite riž, dodajte kokosovo mleko (če uporabite tistega iz konzerve, ga najprej NUJNO premešajte, da se kokosova smetana in kokosova voda združita v kremasto teksturo), vodo in sol ter premešajte. Kozico pokrijte in kuhajte približno 12 minut (oziroma odvisno od riža, poglejte na embalažo), da riž popije vso tekočino in se tako skuha.

S sestavinami za preliv (olje, kis, limonin sok, gorčica in sol ter poper po okusu) pripravite preliv. Kumaro narežite (ni treba lupiti, če je kumara sveža in ne greni) in prelijte s prelivom. Poskusite in po potrebi dodelajte.

Tofu s prsti razdrobite. Drobtine tofuja stresite na segreto olje in pražite približno 10 minut. Tofu naj se kar konkretno pobarva in posuši. Nato dodajte sesekljano čebulo in še to pražite približno 2 minuti. Dodajte paradižnikov koncentrat, nariban česen in začimbe in pražite še 2 minuti. Poskusite in po potrebi dosolite. Tofu je na tej stopnji lahko že končan – lahko pa ga zalijete z mešanico moke in vode in pokuhate še približno 4 minute, da dobite nekaj omake.

Na krožnik dajte kokosov riž, tofu ter kumarično omako, po želji osvežite s svežo meto in takoj postrezite.