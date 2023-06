Italijanska modna ikona Angelica Pagnelli, ki se ukvarja s stiliranjem očal in svetovanjem na področju optične industrije, ne počiva na lovorikah. V času koronskega zatišja, ko je njeno domovino prizadela precejšnja kriza, je po krajšem počitku še okrepila delovanje in razširila mrežo svojih aktivnih sledilcev na družbenih omrežjih. Ne le z novimi modnimi trendi, te pogosto razveseli tudi s poučnimi in zanimivimi poudarki iz sveta optike. Tudi v času njenih obveznosti po vsem svetu je tako, potovanja, na katerih širi svoje znanje, so namreč način življenja in velika strast nekdanje bančne uslužbenke. »Nikoli se ne naveličam svojega pestrega vsakdana,« poudarja vselej do potankosti urejena modna strokovnjakinja, ki ima domai okrog 400 očal in si jih nadene glede na različne priložnosti in osebno počutje.

Ljudje jo pogosto sprašujejo, kje jih je kupila, a kaj ko so nekateri modeli njenih očal stari že deset in več let in se jih ne da več kupiti, kljub temu pa so še vedno modni in zaželeni. »Razlika med dobrimi in slabimi očali je predvsem v steklih in okvirjih. Ti se med seboj razlikujejo po kakovosti materialov: če je ta slaba, lahko nastopita glavobol in utrujenost. Temnejša sončna stekla še ne pomenijo boljše zaščite pred soncem. V primeru, da ni dobre UV-zaščite na steklih, to pomeni ravno nasprotno,« pojasni Pagnellijeva. Nedavno je na povabilo Maše in Miha Malija že drugič obiskala slovensko prestolnico, kjer se je v ljubljanski podružnici družinske Optike Mali posvetila osebnemu stiliranju strank in napovedala trende letošnje sezone.

»Letos bomo najbolj blesteli v velikih očalih v slogu sedemdesetih let, zelo modni so futuristični modeli in velike očalne maske, pa tudi ekstremno majhna očala, ki so bolj modna kot funkcionalna in se na nosu nosijo kot okras obraza, tudi v večernih urah. Tudi barve so zelo pomembne, še posebej zato, ker smo jih v obdobju pandemije vsi pogrešali. Izberite jih glede na svoje počutje in slog oblačenja,« svetuje Angelica Pagnelli. Po njenih besedah Slovenci nismo preveč navdušeni nad ekstremnimi modnimi zapovedmi, smo pa zato radi umirjeno elegantni in imamo dober stil, medtem ko v Italiji radi prisegajo na kontraste, močne barve in očala, ki niso ravno običajna.

Sogovornica poudarja, da so še posebej za odrasle kakovostna očala vselej dobra naložba – tudi v lastno zdravje. »Med luksuznimi očali še vedno prevladujejo blagovne znamke Prada, Dior, Ray Ban in Andy Wolf s svojimi brezčasno modernimi očali, ročno izdelanimi v Avstriji in narejenimi iz acetatnih plošč. Pomembno je, da izberemo zase primerna očala in ne gledamo le na barve ali nizko ceno,« je še dodala Angelica Pagnelli, ki je po dvodnevnem obisku v Ljubljani poletela naravnost na Malto. Poleti jo med drugim čakajo pomembna predavanja in stilsko svetovanje v domovini, na Poljskem in v New Yorku, zagotovo pa si bo vzela čas tudi za britanskega glasbenega zvezdnika Eltona Johna. Ta je namreč kot zaprisežen uporabnik očal njen velik oboževalec in rad upošteva njene nasvete, kot to počnejo tudi številni italijanski politiki in zvezdniki iz sveta razvedrila.

Poudarek na recikliranih materialih

Direktor Optike Mali Miha Mali pravi, da bo v letošnji sezoni manj poudarka na okroglih okvirjih očal, precej več pa na kvadratnih, tudi šestkotnih okvirjih. »Spet so modna večja sončna očala, veliko je črne barve, zelo so zaželene tudi druge barve, predvsem zelena, rumena in modra. V trendu bomo, če si bomo v slogu retro videza k elegantni obleki in športni obutvi nadeli velika športna očala v obliki maske. Aktualni so acetatni oziroma plastični materiali, izdelani na osnovi bombaža, velik poudarek je na recikliranih materialih in zavedanju, da se očala kupujejo za daljše časovno obdobje,« pove sogovornik in doda, da tako v njegovi ljubljanski kot medvoški poslovalnici niso privrženci hitre mode. Kupcem zato ponujajo veliko blagovnih znamk, ki pri izdelavi očal uporabljajo obnovljive materiale. V obeh poslovalnicah delujeta tudi popravljalnici, kjer dajejo velik poudarek na ekologijo in podpirajo ponovno uporabo. »Tisti, ki meni, da so njegovi stari okvirji neuporabni, jih lahko prinese k nam, kjer okvirje popravimo ali recikliramo. Vselej smo pozorni tudi na to, da niso preveč poškodovana stekla, ker si s tem kvarimo vid, zato stekla na željo stranke nadomestimo z novimi. Dobro je namreč vedeti, da z leti UV-zaščita popusti, zato življenjska doba stekel kljub temu, da nanje skrbno pazimo, ni neomejena,« pojasni sogovornik in doda, da je življenjska doba organskih stekel okoli štiri leta, steklenih oziroma mineralnih pa še malce dlje. Življenjsko dobo očal bomo podaljšali tudi s pravilnim čiščenjem – s krpico iz mikrovlaken, ki je namenjena samo za čiščenje očalnih stekel.

Še nekaj je, poudarja Miha Mali: »Po svetu je bolje hoditi brez očal kot pa s tistimi, ki so slabe kakovosti in našim očem na dolgi rok močno škodujejo. Temno, nekakovostno steklo namreč povzroči, da se zenica bolj razširi, s čimer do mrežnice pride več škodljivih žarkov, kar lahko povzroči trajne poškodbe očesa.«