#Intervju Anže Albreht, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas: Včasih moramo loviti tudi sekunde

Deset let je tega, kar je Anže Albreht, reševalec in prostovoljni gasilec PGD Dolnji Logatec s kolegom z golimi rokami v neznosni poletni vročini in v polni bojni opremi na avtocesti ustvarjal pot za gasilski kombi. Počistila sta nekaj več kot dva kilometra ceste, na kraj nesreče pa prišla povsem izčrpana in brez moči. Tistega dne se je v Albrehtovi glavi izoblikovala ideja o ustanovitvi Zavoda Reševalni pas, ki te dni praznuje deseto obletnico.