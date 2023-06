Ena najbolj vročih tem rednega sredinega parlamentarnega rituala »vprašanja za premierja« je bil včeraj seznam oseb, ki jih je za odlikovanje predlagal bivši predsednik vlade Boris Johnson. Vodja laburistične opozicije Keir Starmer je ocenil, da je konservativni premier Rishi Sunak seznam odobril, ker je politično prešibak, da bi ga blokiral. »»To pomeni, da bodo tisti, ki so organizirali zabavo na Downing Streetu, naslednji dan pa je kraljica morala sama sedeti na moževem pogrebu, zdaj dobili odlikovanja. Odlikovati bi morali ljudi, ki služijo javnosti, ne pa prijateljev konservativne stranke in tistih, ki so Johnsonu pomagali prikrivati kršenje zakonov,« je dejal Starmer, misleč na organiziranje zabav med covidnimi karantenami. Sunaka je vprašal, ali bo potrdil tudi seznam odlikovancev, ki ga je pripravila Johnsonova naslednica Liz Truss, ki je bila na oblasti samo 45 dni in je s časom neprimerno ekonomsko politiko sprožila bliskovit padec funta ter rast inflacije. »Bo premier klonil tudi pred seznamom odlikovanj za vse tiste, ki so Trussovi pomagali, da je bila tako uspešna premierka?« je sarkastično vprašal Starmer.

Bianko menica bivših premierjev

Odhajajoči britanski premierji imajo tradicionalno pravico, da sestavijo seznam za odlikovanje najbolj zaslužnih v času, ko so bili na Downing Streetu 10. Johnsonov je do zdaj najbolj nezaslišan, saj je rekordnih več kot 40 odlikovanj razdelil prijateljem, konservativnim donatorjem, brexitskim vrstnikom in drugim političnim zaveznikom ter vrsti nekdanjih svetovalcev, ki jih je Starmer razglasil za kršilce zakonov zaradi zabav med karantenami, ki jih je sama Johnsonova vlada strogo prepovedovala.

Johnsonov seznam je tudi vrsta vplivnih nekdanjih konservativnih veljakov razglasila za farso, ki bi morala sprožiti reformo sistema odlikovanj. Z redom britanskega imperija za zasluge je odlikoval celo Sarah Vaughan-Brown, nekdanjo osebno svetovalko njegove tretje žene Carrie, čeprav je splošno znano, da je bila njena glavna naloga sprehajanje njunega psa, in Kelly Jo Dodge, dolgoletno frizerko v parlamentu, ki ji s svojo pričesko ni delal najboljše reklame. Dobila je najnižje odlikovanje MBE (članica britanskega imperija).

Tudi večina podeljenih naslovov viteza britanskega imperija, sira (za moške) in dame (za ženske), ki jih je razdelil dvanajst, je naletela na plaz kritik. Pravi politični vihar in javno merjenje vpliva Johnsona in Sunaka v konservativni stranki pa je sprožilo Johnsonovo imenovanje dosmrtnih članov zgornje, lordske zbornice. Predlagal jih je šestnajst. Potem jih je komisija lordske zbornice za imenovanja, ki ima veto, polovico črtala, ker je presodila, da gre za nagrajevanje donacij konservativcem ali osebne zvestobe Johnsonu. Komisija ta seznam pošlje v potrditev premierju, ta pa monarhu. Noben premier v zgodovini se še ni vtaknil vanj, je pa Sunak javno dejal, da je Johnson od njega zahteval, da preglasi komisijo oziroma njen veto. Johnson ga je javno napadel, da govori neumnosti. Med njima se je vnela javna besedna vojna, ki povečuje kaos v konservativni stranki, zaradi katerega opozicija še bolj zahteva takojšnje predčasne volitve.

Odstop pred izgonom

Johnson je sicer pred dnevi odstopil kot poslanec, da bi preprečil začasni izgon iz parlamenta zaradi zavajanja med preiskavo zabav med karanteno, ker je vnaprej izvedel, da se bo to zgodilo. Mnogi so ga razglasili za strahopetca. Nekdanja konservativna poslanka Anna Soubry je dejala, da Johnson spominja na jeznega malčka, ki meče igrače iz vozička. »Njegov odstop pa vseeno prinaša nekaj veselja. V politiki si želim ljudi, ki so spodobni, pošteni in častni in ne lažejo. Johnson ni tak človek. Če bo izginil iz britanske politike, bo to zelo dobro zanjo.«

Sam ima drugačne ideje, sodeč po bojevanju s Sunakom. Je eden tistih nekdanjih užaljenih maščevalnih premierjev in predsednikov, ki ne dajo miru, ker se ne morejo sprijazniti z izgubo oblasti, in postanejo ekstremistični kritiki svojih naslednikov in njihove politike.