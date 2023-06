Bivši ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zakorakal v 78. leto življenja kot edini bivši voditelj ZDA, ki ga je zvezno tožilstvo obtožilo zločina. S 37 točkami obtožnice, ki mu očita nezakonito odtujitev in skrivanje zaupnih državnih dokumentov, oviranje preiskave ter podajanje neresničnih izjav, se je uradno seznanil v torek na zveznem sodišču v Miamiju in se izrekel za nedolžnega. Sodnik mu ni omejil gibanja, ker je ocenil, da Trump ni begosumen, vendar je dejal, da se o primeru ne sme pogovarjati s soobtoženim, svojim osebnim pomočnikom Waltom Nauto. Ta bo še naprej opravljal svoje delo. Datuma sojenja niso določili, je pa precej verjetno, da bo naslednje leto, ko bodo v ZDA najprej strankarske, nato pa splošne predsedniške in kongresne volitve.

Pa tak rojstni dan

Trump je bil na predobravnavnem naroku resen, sedel je križem rok in stisnjenih čeljusti, so poročali navzoči novinarji. Takoj po odhodu s sodišča je bilo vse drugače. Najprej se je na poti do letališča ustavil v priljubljeni restavraciji v kubanskem predelu Miamija Little Havana, kjer so mu zapeli Vse najboljše za rojstni dan, ki ga je imel včeraj, sam pa je dejal: »Pa tak rojstni dan, ko imamo vlado, ki je zbezljala.«

Glavni odgovor na obtožnico je Trump podal po vrnitvi v New Jersey, kamor se poleti umika pred floridsko vročino. »Danes smo bili priča najzlobnejši in najgnusnejši zlorabi oblasti v zgodovini te države,« je rekel v svojem golf klubu na dogodku za donatorje. Streljal je predvsem proti predsedniku Joeju Bidnu, čigar pravosodni minister je imenoval posebnega preiskovalca Jacka Smitha, ki je preiskoval Trumpovo odtujitev zaupnih dokumentov po izselitvi iz Bele hiše januarja 2021. Te bi moral izročiti državnemu arhivu, pa jih je, sodeč po obtožnici, spravljene v kup škatel dal zložiti v klubsko sobo svojega doma na Floridi, spalnico, kopalnico, pod tuš in v skladišče.

Obtožnica velike porote je plod Smithove preiskave, ki ga je Trump označil za »motenega norca«. Dejal je, da gre za politični pregon, da bi škodovali njegovi predsedniški kandidaturi, privržencem pa sporočal, da tarča v bistvu ni on, ampak oni – on pa da temu samo stoji na poti. In dodal, da bo v primeru zmage na volitvah imenoval posebnega preiskovalca, ki se bo ukvarjal z Bidnovo družino.

Trump je trdil, da je imel pravico obdržati zaupne dokumente (zakon to prepoveduje) in da so enako počeli tudi drugi, on pa je edina žrtev pregona. Pri Bidnu so lani v zasebni pisarni in nato na njegovem domu odkrili zaupne dokumente iz časa, ko je bil podpredsednik države, a so o tem obvestili FBI in sodelovali v preiskavi. Podobno je bilo pri Miku Penceu. Predsedniške kandidatke Hillary Clinton leta 2016 niso kazensko preganjali zaradi uporabe zasebnega strežnika za službene zadeve, z razlago, da je šlo za malomarnost, ne namero. Trump pa zaupnih dokumentov ni hotel izročiti, kljub več pozivom in pogovorom, tako da so mu jih več kot 100 zasegli šele v hišni preiskavi FBI.

Zakaj sploh vsa drama

Nejasno pravzaprav ostaja, zakaj je bivši predsednik vztrajal, da ima po koncu mandata pravico do posesti dokumentov, med katerimi so bili tudi takšni z najvišjo stopnjo tajnosti, ki so med drugim vsebovali analize vojaških zmogljivosti in operacij drugih držav, podatke o jedrskem orožju ZDA in drugih držav ter načrte mogočega napada na drugo državo (po poročanju ameriških medijev gre za Iran). Zakon določa, da je treba dokumente ob koncu mandata izročiti državnemu arhivu. Trumpov pravosodni minister Bill Barr, s katerim sta si kasneje prišla navzkriž, denimo pravi, da bi se vsej tej drami lahko izognili, če bi le Trump vrnil dokumente, ko so ga na to opozorili. »Namesto tega se je z njimi zafrkaval leto in pol. Tako egoističen je, da je nagnjen k tveganemu, neodgovornemu ravnanju, da pokaže, da se lahko z vsem tem izmaže,« je dejal za televizijo CBS.

Ali bo tako tudi tokrat, bo pokazalo sojenje. Barr pravi, da je Trump v resnih težavah. Primer je dodeljen sodnici Aileen Cannon, ki jo je imenoval Trump. Cannonova je lani začasno ustavila FBI-jevo preiskavo Trumpovega ravnanja z zaupnimi dokumenti z razlago, ki so jo pravniki ostro kritizirali, prizivno sodišče pa razveljavilo.

102 zaupna dokumenta je FBI zasegel na Trumpovem domu med hišno preiskavo, tudi takšne o jedrskem orožju in napadu na Iran.