Umrl ameriški pisatelj Cormac McCarthy

V starosti 89 let je umrl ameriški pisatelj Cormac McCarthy, Pulitzerjev nagrajenec, ki je v romanih, kot so Cesta, Krvavi poldnevnik, Ni prostora za starce in Vsi lepi konji opisoval ameriško življenje od Apalačev do puščavskega jugozahoda. Pisatelja, ki je odraščal v Knoxvillu v Tennesseeju, so zaradi njegovega sloga in podeželskega okolja primerjali z Williamom Faulknerjem. Njegove teme so, tako kot Faulknerjeve, pogosto mračne in nasilne ter prikazujejo, kako preteklost preglasi sedanjost. V surove in težko dostopne pokrajine ter razpadajoče skupnosti je umeščal potepuhe, tatove, prostitutke in stare strte moške, ki niso mogli ubežati usodi, ki jim je bila določena veliko prej, preden so se rodili.