Lani preminuli Lado Kralj je bil splošneje priznan predvsem kot človek gledališča, kjer je intenzivno deloval v različnih vlogah – od kritiške, teatrološke in dramaturške do uredniške, med drugim je bil med ustanovitelji gledališč Glej in Pekarna, pa umetniški vodja ljubljanske Drame, vrsto let tudi priljubljen univerzitetni predavatelj. A podobno cenjen je bil po upokojitvi pravzaprav tudi kot pisatelj – za zbirko kratke proze Kosec koso brusi (2010) je prejel nagrado za literarni prvenec in Dnevnikovo fabulo, njegov prvi roman Če delaš omleto (2014) pa je, tako kot aktualni Ne bom se več drsal na bajerju, domiseln podvig, kako neko zgodovinsko obdobje približati tudi tistim bralcem, ki začnemo že ob omembi zgodovinskih romanov zavijati z očmi.