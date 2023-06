Po pripravah, ki so jih začele in končale v Ljubljani, vmes vadile še v Zrečah, Podčetrtku in Mariboru, je slovenski selektor Georgios Dikaioulakos seznam igralk za EP skrajšal na dvanajst imen. Od njegovih 16 izbrank sta morali zaradi poškodb priprave reprezentance z vzdevkom »Rakete« predčasno zapustiti 24-letna organizatorica igre Aleksandra Krošelj (Castors Braine, Belgija) in 20-letni krilni center Mojca Jelenc (Cinkarna Celje), tik pred začetkom Eura pa je Grk kot »tehnološki višek« črtal še 19-letno krilno igralko Zalo Šrot (San Salvatore, Italija) in 27-letno branilko Saro Vujačić (Vicenza, Italija). Povprečna starost dvanajstih igralk je zdaj dobrih 24 let, povprečna višina skoraj 182 centimetrov.

Štiri zmage in sedem porazov – to je izkupiček Slovenk na prejšnjih treh EP, na katerih so leta 2017 osvojile 14. mesto, na naslednjih dveh (2019, 2021) pa dvakrat deseto, obakrat po neupešnih dodatnih kvalifikacijah za napredovanje v četrtfinale. V četrtem poskusu se želijo pred domačimi navijači premierno uvrstiti v četrtfinale, a pot do elitne osmerice bo zelo težka. Glavni favorit v skupini C je Francija, ki je na dosedanjih EP osvojila že 11 kolajn (dve zlati, osem srebrnih, ena bronasta), na zadnjih sedmih Eurih si je prigrala prav toliko odličij, pri čemer je na zadnjih petih petkrat klonila v finalu. Slovenija bo pot do drugega ali tretjega mesta v skupini, ki pelje v kvalifikacije za četrtfinale in v katerem se bo pomerila z drugo- ali tretjeuvrščeno reprezentanco iz skupine D (Turčija, Slovaška, Madžarska in Srbija), iskala predvsem proti Veliki Britaniji in Nemčiji.

Le pet Slovenk z EP 2021

Med dvanajstimi Slovenkami jih je le pet nastopilo na zadnjem EP 2021, ena izmed njih je (poleg Teje Oblak, Eve Lisec, Tine Jakovine in Lee Debeljak) tudi 23-letna in 179 centimetrov visoka branilka Zala Friškovec. »Da zaigraš na velikem tekmovanju pred domačimi gledalci, se ti mogoče zgodi enkrat v življenju. Ali pa nikoli. Zavedamo se zgodovinskega trenutka, ki je pred nami, zato bo tekmovanje za nas nekaj posebnega in to prednost moramo izkoristiti. V Stožicah smo začele in končale priprave, zato smo se navadile na dvorano, kar bi utegnil biti naš velik plus. Prihaja naš trenutek in verjamem, da bomo uživale ter na igrišču pokazale vse, kar znamo. Upam, da bomo kemijo v ekipi, ki je naš zelo velik plus, uspešno prenesle tudi na igrišče,« pravi Zala Friškovec, ena izmed sedmih slovenskih reprezentantk, ki igrajo v tujini v sedmih različnih državah.

Ljubljančanka si košarkarski kruh trenutno služi v poljskem klubu Polkowice, pred tem pa je tri leta igrala na Madžarskem. Zdaj jo čaka tretji zaporedni nastop na EP, prva ovira pa bo Velika Britanija. Ta se – tako kot tudi Nemčija – ni uvrstila na zadnje EP 2021, je pa dve leti prej zablestela s četrtim mestom. V četrtfinalu je izločila Madžarsko (62:59), v polfinalu izgubila proti Franciji (56:63), v boju za bron klonila proti Srbiji (55:81). V pripravljalnem obdobju je proti Franciji izgubila za 22 točk in še dvakrat proti Češki, na prvi tekmi za kar 54. »Vsaj na papirju gre za najslabšo ekipo v skupini, a pripravljalne tekme so eno, resne na prvenstvu nekaj povsem drugega. Tekmi z Veliko Britanijo in Nemčijo bosta za nas najpomembnejši in ju nikakor ne smemo izgubiti. Zdaj je napočil čas, da se prvič uvrstimo med osem najboljših reprezentanc v Evropi, kar je tudi naš glavni cilj,« napoveduje Zala Friškovec, ki je kariero začela pri Ježici, nadaljevala v Iliriji in Grosuplju, štiri leta pred odhodom na Madžarsko pa v Celju. S klubom Polkowice je v tej sezoni nastopila tudi v evroligi, v njegovem dresu pa bo verjetno igrala tudi v naslednji, čeprav pogodbe uradno še ni podpisala.