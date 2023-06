Po informacijah, ki krožijo po Ljubljani, se je novi trener nogometašev Olimpije, 50-letni Portugalec Joao Henriques, zelo zagnano lotil dela v slovenski prestolnici, pa tudi učenja slovenščine. Na včerajšnjem prvem druženju z mediji je za uvod dva stavka o tem, kako je vesel, da je dobil priložnost za delo v Ljubljani, povedal v slovenščini in požel aplavz. Ljubljančani so priprave začeli v ponedeljek, na treningih ni popuščanja in igralci prve dni dihajo na škrge. Za nameček večji del dneva preživijo na stadionu, saj so novost skupni zajtrki in kosila.

Štirje novi igralci, pridejo vsaj še trije

»Odločitev za Olimpijo je bil preprosta, saj prihajam v velik klub. Sem zelo ambiciozen trener in želim osvajati lovorike, potem ko v dosedanji karieri nisem imel možnosti, da bi delal v največjih portugalskih klubih. To je izziv, ki sem ga potreboval,« je Joao Henriques pojasnil, zakaj je sprejel ponudbo Olimpije. Zase pravi, da je izjemno ambiciozen in zelo organiziran. Ne mara zamujanja, običajno je zelo miren in tako predan službi, da včasih pozabi na hrano, spanec in družino (žena in dve hčerki), ki je ostala na Portugalskem. Ko je sprejel službo v Ljubljani, si je v posnetkih ogledal vse tekme Olimpije v minuli sezoni. »Presenetilo me je, koliko talenta premore ta ekipa mladih igralcev. Olimpija je na pravi poti in bo v bodoče bolje zastopana v članski reprezentanci,« je poudaril Portugalec.

Olimpija se je doslej okrepila s štirimi igralci, ki sta jih skupaj izbrala športni direktor Goran Boromisa in Henriques. V Nemčiji rojeni 20-letni Srb Nemanja Motika bo v Ljubljani skušal oživiti kariero, potem ko ni uspel v beograjski Crveni zvezdi, kamor je prišel iz akademije Bayerna. Avstrijski napadalec Raul Alexander Florencz je pogodbo z Olimpijo podpisal že pozimi, v minuli sezoni pa je bil najboljši strelec druge hrvaške lige v dresu Jaruna (12 golov in 6 podaj). Šestindvajsetletni vezist Saar Fadida je prišel iz Izraela, kjer je igral za Hapoel Hadero in Hapoel Haifo. Avstrijski centralni branilec Ahmet Muhamedbegović je zadnji dve sezoni igral na Slovaškem za podprvaka Dunajsko Stredo. Potem ko so jim potekle pogodbe, so Olimpijo zapustili Đorđe Crnomarković, ki se je vrnil domov v Srbijo k Vojvodinji, Dino Šephar, Goran Milović, Djalo Aldair in Mario Kvesić, za katerega vodstvo kluba trdi, da je imel previsoke finančne zahteve. Anesu Krdžaliću se je iztekla posoja, pogoji za novo pogodbo pa so bili za Olimpijo finančno neugodni. Kot vse kaže, si Olimpija v prihodnosti ne bo več izposojala igralcev pri drugih klubih. Na pripravah manjkajo članski reprezentanti Matevž Vidovšek, Timi Max Elšnik (Slovenija) in Justas Lasickas (Latvija) ter še nekateri igralci mlajših reprezentanc.

Za Olimpijo bo največji izziv uspešen nastop v Evropi, kjer je minimalen cilj uvrstitev v skupinski del konferenčne lige. Tekmeca v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov bo izvedela na žrebu v torek, 20. junija, prva tekma bo 11. ali 12. julija, povratna teden dni kasneje. »Moj stil je atraktiven nogomet. Ker je Olimpija velik klub, mora na vsaki tekmi dominirati na igrišču in zmagati. Želim, da ima ekipo žogo veliko v svoji posesti, je agresivna, organizirana brez nepotrebnega nabijanja žoge, igra v visokem ritmu in si priigra veliko priložnosti. Evropa bo za Olimpijo velik izziv in odgovornost, saj predstavljamo klub, mesto in državo. Težko se je uvrstiti v ligo prvakov, a upam, da bomo imeli pri žrebu tudi nekaj sreče. Nobenega tekmeca se ne bomo ustrašili in skušali zmagati na prvi tekmi sezone, ne glede na to, kdo bo nasprotnik,« je Henriques povedal o tem, kakšen slog igre bo zaščitni znak Olimpije. Posebej je poudaril, da je po treh dneh priprav in petih treningih zelo zadovoljen s pristopom, konec tedna pa ga čaka sestanek s Boromiso za popolnitev kadrovske zasedbe. Na seznamu želja so desni bočni branilec, vezist, ki nosi številko deset, in klasični napadalec.

En Slovenec stane kot štirje Doffi

»Težava je v tem, da so slovenski igralci predragi. Ko Olimpija pokaže zanimanje, postavijo takšno ceno, da bi z zahtevno vsoto lahko kupili štiri Doffe,« je bil slikovit Goran Boromisa, ki izbira okrepitve, da bo Olimpija bolj trdna v obrambi, hitrejša na bokih in nevarnejša v napadu. Za razliko od konkurence, zlasti Celja, Olimpija ne more izpolniti pričakovanj igralcev o letni plači 200.000 evrov, saj lahko zgolj le najboljšim ponudi mesečni zaslužek 8000 evrov. Ekipa bo oblikovana do 23. junija, ko bo za pet dni odšla na priprave v Avstrijo.

Za igralce, ki imajo pogodbe in so zanimivi za tuje klube (Ratnik, Vidovšek, Elšnik, Sešlar...), so navili ceno od enega do treh milijonov, a v Ljubljano ni prišla še nobena uradna ponudba. Ker si igralci želijo uspeha v Evropi, trenutno sploh nočejo slišati in govoriti o prestopih. Če bi se Olimpija uvrstila v skupinski del konferenčne igre, bi z zaslužkom, ki lahko seže do petih milijonov evrov, pokrila proračun in ne bi bilo sploh treba prodajati igralcev. Ljubljančani bodo odigrali šest pripravljalnih tekem z Radomljami (19. junij), TWL Elekrto (24. junij, Avstrija), Slovanom Bratislava (27. junij, Avstrija), Hajdukom Split (2. julij v Stožicah, edina tekma odprta za javnost), Primorjem (5. julij dopoldan) in Rudarjem Velenje (5. julij popoldan).