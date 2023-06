Pri košarkarski Cedeviti Olimpiji se začenja nova era. Štiri leta po združitvi dveh klubov se je poslovil športni direktor Sani Bečirović, ki ga je zamenjal Vlado Ilievski, za podobo na parketu pa bo skrbel italijanski strateg Simone Pianigiani, ki je najbolj znan po tem, da je odlično deloval pri Sieni in z njo zaigral na dveh zaključnih turnirjih najboljše četverice evrolige. 54-letni strokovnjak je na včerajšnji predstavitvi poudaril, da je imel kar nekaj pomembnih ponudb, tudi finančno boljših, a se je za Cedevito Olimpijo odločil zaradi vizije predsednika Emila Tedeschija. »Takšne vizije v Evropi nima veliko klubov. Po večini vedo, kaj želijo v naslednji sezoni, v njo vložijo vse, kaj bo potem, pa ne razmišljajo. Zato lahko vidimo, da propada veliko klubov, ali pa so eno sezono konkurenčni, nato pa jih nekaj naslednjih ni nikjer,« je povedal Simone Pianigiani.

Cedevita Olimpije nikomur ni dolžna niti centa

Predsednik Cedevite Olimpijed Emil Tedeschi je bil na predstavitvi novega trenerja in športnega direktorja odlično razpoložen. V vsaki njegovi besedi se je čutilo, da sta košarka in klub njegova strast. Sprva se je ozrl na štiriletno obdobje od združitve, za katerega pravi, da ni bilo enostavno. »Vse, kar smo najavili, smo tudi realizirali. Vrnili smo košarko v Ljubljano, naredili močan in finančno vzdržljiv klub, hkrati pa v večini izpolnili tudi rezultatske cilje. Še bolj pomembno je, da smo v tem obdobju trikrat razprodali Stožice. Če ne bi bilo koronskega obdobja, verjamem, da bi jih še večkrat,« je uvodoma dejal prvi mož Cedevite Olimpije, ki je sila ponosen na to, da vodi »gosposki klub«. Kot je v nadaljevanju razložil, venomer izpolnijo vse, kar se dogovorijo. »Z združenjem smo poplačali vse dolgove, ki jih je Olimpija imela. Ob tem pa ves čas redno plačevali tekoče obveznosti. Cedevita Olimpije nikomur ni dolžna niti centa. To v današnjem svetu, ko klubi ves čas menjavajo tekmovanja ter prihajajo in odhajajo pokrovitelji, nikakor ni samoumevno.«

Nato se je Tedeschi obrnil v prihodnost. Pravi, da Cedevita Olimpija začenja triletni ciklus, saj si kot podjetnik zastavlja cilje po obdobjih. »Ostajamo dosledni viziji, da poskušamo narediti najboljši mali klub v Evropi. Naj vam beseda mali ne da negativnih občutkov. Mali ne pomeni slab, saj smo še naprej ambiciozni in se želimo po športni in organizacijski plati enakovredno kosati z evropskimi giganti. Ne moremo pa jih finančno ujeti, a jih lahko premagamo v transparentnosti, agilnosti in posledično tudi na parketu, ko se nam stvari poklopijo.« Tedeschi je znova pomiril navijače in slovensko športno javnost, saj je zagotovil, da bo klub tu desetletja in desetletja. »Želimo vzgojiti nove generacije slovenskih in evropskih košarkarjev. Geopolitična in ekonomska situacija trenutno ni najboljša, po drugi strani pa mi je jasno, da si želi publika gledati šampione in ekipo, ki se bori za lovorike. Imamo podporo okolja, Mestne občine Ljubljana in sponzorjev, saj vsi glavni ostajajo tudi v prihodnji sezoni. Ob tem imamo odlično infrastrukturo in tradicijo. Z vsem tem lahko zvabimo mlade nadarjene igralce, da pridejo k nam in se razvijejo v kakovostne igralce. Tako je bilo v primeru prve okrepitve Justisa Hollatza.«

Prihod trenerja, kot je Simone Pianigiani, Tedeschi vidi kot veliko čast za klub. Zadala sta si skupen cilj, da so Stožice čim večkrat razprodane. »Pa ne zaradi denarja, ki bi ga ob tem zaslužili. Košarka brez publike enostavno nima smisla. V povprečju bi radi imeli na tekmo po 4500 gledalcev, nato pa na najboljših tekmah polno dvorano. Za to bo potrebna konkurenčna ekipa in atraktivna košarka. Proračun? Bo stabilen in tak, kot si ga bomo lahko privoščili. Za razliko od večine naših rivalov v omarah nimamo okostnjakov. Še enkrat pa bi poudaril vlogo sponzorjev, ki ostajajo in so omogočili, da sta v klub prišla Pianigiani in Ilievski.«

Na igrišču bodo pozitivno arogantni

Športni direktor Vlado Ilievski in trener Simone Pianigiani k Olimpiji nista prišla v »paketu«. Tedeschi je bil najprej dogovorjen z Italijanom, nato pa so stekli pogovori še z Ilievskim. Ta poudarja, da je kombinacija dobitna, saj sta v sezoni 2007/08 s Pianigianijem pri Sieni odlično sodelovala in ohranila dober odnos. »Sezona v Sieni je bila odlična. Bili smo italijanski prvaki, na zaključnem turnirju četverice evrolige pa osvojili tretje mesto. Prepričan sem, da bova najin odnos zdaj še nadgradila,« je povedal Vlado Ilievski, ki ni mogel skriti čustev, saj pravi, da mu je Olimpija v karieri dala največ. Sestavljanje ekipe za novo sezono se je že začelo, a nekdanji makedonski reprezentant vsega ni želel razkriti. Ljubljančani bodo veliko stavili na slovenske mladce Roka Radovića, Gregorja Glasa in Luko Ščuko, medtem ko bo Saša Ciani po vsej verjetnosti eno sezono še preživel na posoji. Posodili naj bi tudi Lovra Gnjidića, Karlo Marković ostaja, odhajajo pa Yogi Ferrell, Josh Adams, Marko Jeremić in Amar Alibegović. Edo Murić je po poškodbi kolena izgubljen za celotno naslednjo sezono, medtem ko naj bi Alen Omić in Zoran Dragić nosila dres Olimpija tudi v prihodnje, saj imata še enoletni pogodbi. Znova je za klub zanimiv nekdanji kapetan Jaka Blažič. »Naredili bomo vse, da bo ekipo v prihodnji sezoni v užitek spremljati. V to bom vložil celotno energijo. Resnično verjamem, da lahko košarko v Ljubljani v naslednjem ciklu dvignemo še na višjo raven.«

Preden je sprejel nov izziv v karieri, se je Simone Pianigiani zavedal, da bo moral v Ljubljani več staviti na mlajše igralce. To ga ne moti. »Moštvo bomo osvežili in pomladili. S tem je jasno, da bo v igri nekaj več napak, saj bo izkušenj manj, to pa bomo morali nadomestiti z energijo. Vsak igralec, ki bo prišel k Olimpiji, bo moral imeti željo narediti korak ali dva naprej v svoji karieri. Če bodo imeli vsi isti cilj, potem bo tudi moštvo naredilo korak naprej. Naša ideja je, da smo na igrišču pozitivno arogantni. Prevečkrat vidim mlade igralce, ki so žalostni ali ne uživajo v košarki. Pri nas tega ne bo,« poudarja Simone Pianigiani, ki se izredno veseli sodelovanja s predsednikom Emilom Tedeschijem. »Sem človek, ki se rad uči od pomembnih in uspešnih posameznikov na različnih področjih. Tedeschi je poslovnež, ki ga spoštujejo vsi v regiji in širše. Vizije, ki jih je imel, je v večini uresničil. Nič drugače ni niti v košarki. Veselim se pogovorov z njim tudi izven športnih okvirjev.« Prvi italijanski trener na Olimpijini klopi v zgodovini še dodaja, da mora biti Olimpija trd oreh za vse. »Ne moti me, da delam v klubu, ki ni med favoriti. Še več, v tem celo uživam. Siena je bila palček v evroligi, pa smo bili zelo uspešni. Tudi pri Hapoelu iz Jeruzalema smo prekinili dolgoletno vladavino Maccabija. Nekaj časa bo potrebnega, da sestavimo in uigramo ekipo ter da mladci dozorijo. A predsednik to razume, zato bom lahko delal v miru. Narediti želimo ekipo, na katero bodo navijači ponosni in ki se bo borila do zadnjih atomov moči.«

