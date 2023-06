No, saj jim tudi v prejšnji vladi ni šlo kaj bolje: Slovenska demokratska stranka je imela največji deficit ravno pri demokraciji, »Nova« Slovenija odkrito propagira najbolj »stare« ideje, Stranka Mira Cerarja (SMC) pa je ostala brez – Mira Cerarja. Edini stranki, ki sta ostali zvesti sebi, sta Stranka Alenke Bratušek in Lista Marjana Šarca, pa še to zgolj zato, ker onkraj »sebe« tam ni bilo veliko članstva. Aja, pa še propadli sta na koncu oziroma se zlili v Gibanje Svoboda. Pa smo spet na začetku zgodbe.