V Letalskem centru Maribor so si letos izpolnili dolgoletno željo. Kupili so dodatno dvomotorno letalo, cessno 340, z načrtom, da bi obrambo že v prihodnjem letu izvajali z dvema letaloma. »Z njo lahko letimo tudi bistveno višje in bi lahko delovali tudi nad Pohorjem,« je ponosen predsednik športnega društva Filip Tobias (na sliki desno, ob njem vodja obrambe pred točo Darko Kralj). Foto: Tomaž Klipšteter