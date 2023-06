Kot so pojasnili, je Antolovič premeščen v vodstvo policije »zaradi delovnih potreb in zagotavljanja nemotenega, smotrnejšega in učinkovitejšega opravljanja nalog« in bo svetovalec generalnega direktorja policije za področje gospodarske in korupcijske kriminalitete, ki je ena od prednostnih nalog policije.

Po pooblastilu v. d. generalnega direktorja policije Senada Jušića je vodenje uprave kriminalistične policije z današnjim dnem začasno prevzel dosedanji pomočnik direktorja Matjaž Jerkič. Upravo kriminalistične policije bo vodil do imenovanja novega direktorja uprave.

Primopredaja med Antolovičem in Jerkičem je bila opravljena ob navzočnosti namestnika generalnega direktorja policije Roberta Ferenca, so še navedli v policiji.