V soboto bodo številni muzeji in galerije za obiskovalce odprti brezplačno. Med 18. in 21. uro se bodo lahko udeležili brezplačnih dogodkov in vodenih razstav, večina kulturnih ustanov pa bo odprta do polnoči. V Ljubljani bodo nočni obiskovalci lahko obiskali arheološki park Emonska hiša, kjer bodo ob 18. uri pripravili pohod po rimski krožni poti, ki povezuje arheološka najdišča po središču Ljubljane. V Emonski hiši se bo ob 19.30 odvil večer Melodij z Olimpa, koncert, namenjen družinam in odraslim, ki bo vključeval tudi pripovedovanje. Bankarium ali Muzej bančništva Slovenije na Čopovi bo za obiskovalce pripravil vodenje po razstavi Mestna hranilnica ljubljanska, kjer bodo spregovorili o tej zanimivi zgradbi.

Cukrarna bo med 18. uro in polnočjo brezplačno odprla skupinsko razstavo Figuralika, kjer so razstavljeni izbrani primeri iz slovenske umetnosti. Prav tako bodo pozno v noč odprte mnoge galerije, kjer bodo na ogled tekoče razstave.

Zanimiv program se obeta v državnem zboru. Obiskovalci si bodo lahko samostojno ogledali razstavo umetniških del Riharda Jakopiča in izvirnega skupščinskega pohištva, protokolarnega servisa in protokolarnih daril.

Znanstveno naklonjenim obiskovalcem bo na voljo več dogodkov v Hiši eksperimentov, za obiskovalce vseh starosti pripravljajo Raziskovanje z eksperimentiranjem. Ob 19.30 se bo začela delavnica za družine Znanstveni krneki, ki bo potekala tudi v angleščini. Dan v Hiši eksperimentov se bo zaključil z dogodivščino Barvologija.