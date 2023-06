Pred kratkim v parlamentu na seji odbora za izobraževanje ni bil sprejet predlog Inštituta 8. marec o brezplačnih kosilih v osnovnih šolah. Pobuda je prestavljena nekam v negotova prihodnja leta. Seveda je to »razumljiva in sprejemljiva odločitev«, saj gre vendar samo za otroke in ne za elektriko, ki zahteva bolj nujne ukrepe. Otroci in njihovi starši bodo seveda že potrpeli. Tudi to, da Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje in drugim predsednica navedenega odbora ni pustila, da obrazložijo svoja stališča, češ, da so govorili že na javni predstavitvi mnenj oziroma na tiskovni konferenci, je milo rečeno čudno in res »demokratično«, saj vsem drugim besede ni vzela.

Ja, učenje iz izkušenj je, ko gre za ljudi, tudi otroke, povsem drugačno, kot pa, ko se odloča o milijonih evrov in o kilovatnih urah. In ta »naša« demokracija z vsemi bebavostmi vred vedno najde pravna, finančna in druga opravičila za svoje trenutno stanje. Kaj res ni mogoče normalno rešiti najbolj enostavnih problemov, ki se pojavljajo v vsaki skupnosti? Očitno ne. Saj tudi dnevna poročila o podaljševanju čakalnih vrst bolnikov in pacientov oz. čakajočih na zdravstveno obravnavo predstavljajo »nerešljiv problem«, ki bo čudežno dočakal rešitev ob privatizaciji zdravstva.

Vse kaže, da gre tudi način reševanja problematike v izobraževanju po isti poti. Nekako me vse skupaj spominja na nekoga, ki se je zaplezal v steni. No, ali pa na več izgubljenih v neprehodni steni. Saj je biti na položaju vendar tako lepo, in očitno sta nepogrešljiva tako direktor Psihiatrične klinike v Ljubljani kot minister za zdravje, ki oba trdita, da ne bosta odstopila zaradi stanja na svojem strokovnem področju. V tujini v normalnih državah marsikdo odstopi zaradi lastne vesti in objektivne odgovornosti. Pri nas pa seveda vsi prisegajo na ustavo in zakone, na svojo vest, celo na strokovne razloge. Vse to bi »hudo« trpelo, če bi odšli s svojih »slabo« plačanih mest. Ko pa je treba odstopiti, ga seveda ni junaka. Navedeno samo kaže na stanje duha večno in vsakokratno nepogrešljivih oblastnikov, ki vsi prisegajo na svojo nenadomestljivost.

Pravzaprav je, če prav razumem, ta naša »demokracija« večen boj proti neumnostim in ljudem, ki jih delajo, ko so enkrat na oblasti. Zaupanje v nosilce teh idej in ravnanj pa je očitno v obratnem sorazmerju z možnostjo, da bomo jutri imeli odločevalce in izvajalce na vrhu države, ki bodo vendarle delali v korist državljanov. Mimogrede: obljubo oz. zavezo, da bodo spremenili volilni sistem, so kar pozabili. Kje so še naslednje volitve, kajne? Bodo že potem zopet obljubljali. Saj to vsi tako dobro delajo.

Miloš Šonc, Grosuplje