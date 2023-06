Pa poglejmo naslednji primer, predvsem sposobnost Darsovcev. Priključek z ljubljanske obvoznice na Leskoškovo ulico so dali zgraditi podjetju, ki morda nima kaj več kot 10 zaposlenih, saj si drugega ne morem misliti, če so ga gradili kar od jeseni 2021 pa do junija letos, torej kar leto in pol. Vprašajte se, le zakaj je trajala gradnja toliko časa? Ker jim ni jasno tisto, kar sem napisal že v prvem stavku. Investitor je tisti, ki mora poleg najnižje cene zahtevati tudi najkrajši možni čas izgradnje. Skoraj vsak dan sem se vozil po avtocesti in nato po obvoznici na relaciji Šentjakob–Ljubljana in sem lahko opazoval na vsaki strani obvoznice po kakih pet delavcev. Seveda je bilo po Darsovem mnenju zagotovo treba pričeti z deli takoj na obeh straneh obvoznice, ne pa, da bi najprej naredili eno stran priključka, denimo proti Jaršam, da bi lahko potekal promet vsaj na izvoz Jarše, potem pa bi se podali še na drugo stran ter bi povezali obe strani z novim mostom. Ampak le zakaj, saj se zagotovo noben od odločevalcev ni dnevno vozil na tej relaciji. Kitajci ali nam bližnji Turki bi ta priključek zagotovo zgradili v dveh mesecih, ne pa v letu in pol.

Na račun Darsa zaradi zastojev na avtocestah po internetu že kroži šala, zakaj želi Dars v letu 2024 podražiti vinjete za 7 €. Ker bo v ceni vinjete vključena še parkirnina na avtocestah!

No, ker se Dars in MOL že tako dobro sporazumevata in skupaj načrtujeta zapore cest, so v MOL pričeli v začetku oktobra 2022 z izgradnjo kanalizacije v Sneberjah, ko se je že ves promet namesto na izvoz Jarše moral s štajerske avtoceste preusmeriti na izvoz Zadobrova in potem skozi Sneberje v Ljubljano. Izgradnja kanalizacije je bila za MOL zagotovo nujna, trajala pa naj bi šest mesecev, to je do konca marca 2023. Seveda – kateri gradbinec pa je pri nas še končal kakšno izgradnjo v roku; in tako se je tudi ta gradnja zavlekla kar do začetka junija. Izmenični promet je bil skozi Sneberje urejen s semaforjem, kar sploh ni bilo potrebno, saj bi lahko promet iz ljubljanske smeri speljali po obvozni cesti takoj za gostilno Lovše desno proti Zadobrovi, iz smeri Šentjakoba pa bi lahko promet potekal normalno po drugi polovici ceste skozi Sneberje brez semaforja. Tako pa je bila v času popoldanske prometne konice dostikrat stoječa kolona od Žita na Šmartinski pa vse do semaforja v Sneberjah, jutranja pa od izvoza s štajerske avtoceste Zadobrova pa vse do semaforja v Sneberjah.

Upam, da se bo našel kakšen odvetnik, ki bo pozval vse čakajoče v zastojih pred Sneberjami k vložitvi odškodninske tožbe zoper Dars in MOL, pa da jih potem vidimo, kako bodo v bodoče načrtovali zapore cest.

Janez Zupan, Domžale