Predstavljajte si recimo človeka, ki v svojih paranoidnih blodnjah doživlja, da mu okolje streže po življenju; ki ne spi, ne je, bega okrog, da bi ubežal preganjalcem; ki v strahu in grozi postane agresiven do sebe in (ali) do drugih. Ali depresivnega, ki vidi edino rešitev v samomoru. Njihova pot v bolnico, sprejem in začetek zdravljenja so žal lahko povezani tudi s prisilo, če ne gre drugače. S čim manjšo, kot je možno. S spoštovanjem bolnika, poznavanjem ter razumevanjem situacije.

Nisem doživela, da bi se kdo bolniku maščeval zaradi njegovega vedenja pod vplivom psihotičnih doživljanj, in to še na tako nizkoten način. Nad nemočnim, z jermeni privezanim bolnikom, kot beremo pripovedi! S tem pa ne želim reči, da v Univerzitetni psihiatrični kliniki (UPK) v Polju – ki se ji zdaj jemlje ugled in zaupanje, morda si ga jemlje tudi sama – nasilja ni bilo. Ne vem. In prepričana sem, da nihče od teh, ki se zdaj oglašajo, skupaj z Bešičem Loredanom, prav tako tega ne morejo, vsaj z vso zanesljivostjo, vedeti.

Tudi če se izkaže, da so pritožbe utemeljene, še vedno ostaja vprašanje, kdo, koliko časa, v kolikšni meri ga je izvajal, kdo ga je morda prikrival in kako je potekal notranji nadzor. Običajno je situacija večplastna, večkrat odraz nemoči in strahu, bolnikov ter osebja. Vendar preden obtožujemo, poudarjam, preden obtožujemo, izrekamo sodbe ter ukrepamo, je potrebna objektivna preiskava. Še kriminalci so nedolžni, dokler se jim krivda ne dokaže.

Zdravstveni minister pa že zdaj vse ve, pozna »neslutene razsežnosti dogajanj«, ima že »večmesečno jasno sled in nove izjave«. Gre za gola dejstva, pravi, za objektivne sume o prekomernem nasilju (katero nasilje pa ni prekomerno?) in o neustrezni reakciji vodstva. Sprašujem se, ali potem sploh potrebujemo neodvisni sistemski nadzor, ki ga je odredil sredi maja? Ga potrebujemo samo zato, da bo »objektivno« dokazal njegove trditve? Zdi se mi problematično, če bi se nadzorniki lotili dela predhodno okuženi z njegovim mnenjem.

Ker je ministru bilo že pred nadzorom vse jasno, je že ukrepal. Vlada je zamenjala pet svetnikov klinike, svojih predstavnikov, češ, da niso izpolnili nalog, minister pa njihovih protiargumentov sploh noče poslušati. Njegov cilj je jasen: odstaviti direktorja Bojana Zalarja, če pod pritiski ne bo odstopil sam. Kot bi se z nasiljem borili proti domnevnemu nasilju.

Se tudi vam zdi ironično: da Bešič Loredan pričakuje Zalarjev odstop, sam pa se svoje funkcije z vsemi štirimi oklepa; da mu očita neprimerno komunikacijo, jo pa tudi sam pogosto prakticira; da Zalarja podpirajo vsi psihiatri na kliniki in Združenje psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu, Bešiča Loredana pa je zapustilo že veliko sodelavcev; da je (menda) Zalar pri upravljanju klinike zelo uspešen, Bešič pa neuspešen in že ves čas ruši javno zdravstvo?

Mnenja o posledicah te afere, ki glasno odzvanja v javnosti, so deljena. V Slovenskem zdravniškem društvu so prepričani, da se z »nedokazanimi trditvami o nepravilnostih pri obravnavi povzroča škoda za bolnike«. Minister meni, da rešuje dobro ime ustanove, se trudi, da bi vsi pacienti dobili varno, ustrezno, dostojno oskrbo in preprečuje, da bi bilo ljudi strah. Meni se zdita obe situaciji srhljivi: prva, če pričanja o hudem nasilju držijo, in druga, če gre za politično rušenje. Pa ne samo vodstva, ampak tudi ustanove. Verjetno ste že slišali za gibanje za deinstitucionalizacijo?

Če zaključim: stanje je preveč resno, da ga ne bi do dna preiskali. Prepričana sem, da bi za to potrebovali zunanji nadzor. Zalar bi moral pri priči oditi, in še kdo z njim, če mu dokažejo nepravilnosti, Bešič Loredan pa že pred meseci. Ali bolje, sploh ne bi smel nikoli postati zdravstveni minister.

Polona Jamnik, Bled