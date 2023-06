Člani kluba so na shod prinesli pokale in medalje, ki so jih osvojili pod taktirko Milenkovića. S tem naj bi želeli pokazati, da ni kriminalec, temveč vrhunski športnik. Med drugim so skandirali "Vrnite nam trenerja" in mu namenili stoječe ovacije, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Protestniki so pozivali tudi k izpustitvi dveh drugih kosovskih Srbov, Radoša Petrovića in Dušana Obrenovića, ki so ju kosovske oblasti prijele med majskimi protesti Srbov na severu Kosova proti novoizvoljenim županom, etničnim Albancem, v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva. Pred tem so sicer kosovski Srbi aprila bojkotirali lokalne volitve.

V večinsko srbskem severnem delu Mitrovice so bili v ponedeljek lažje ranjeni trije kosovski policisti, ki so jih po aretaciji Milenkovića napadli kosovski Srbi. Po trditvah kosovskih oblasti je aretirani v Zvečanu med majskimi protesti organiziral napad na sile Kfor in kosovske policiste, v katerem je bilo ranjenih 30 pripadnikov Kforja. Da je Milenković uspešen športnik in ne kriminalec, trdi tudi uradni Beograd.

Medtem so v Srbiji na območju blizu meje s Kosovom srbske oblasti danes aretirale tri pripadnike specialne enote kosovske policije, je sporočilo notranje ministrstvo v Beogradu (MUP). Vsi trije so bili po navedbah MUP oboroženi z avtomatskim orožjem ter v polni vojaški opremi. Domnevni vdor kosovskih policistov so v Beogradu označili za »teroristično dejanje z namenom destabilizacije in eskalacije konflikta, usmerjenega proti Srbiji«.

Vodja urada srbske vlade za Kosovo Petar Petković je na današnji izredni novinarski konferenci povedal, da so kosovske policiste aretirali na območju vasi Gnjilica v občini Raška. V akciji je sodelovala protiteroristična enota srbske žandarmerije.

»Ta teroristična združba je bila aretirana globoko na ozemlju Srbije,« je dejal Petković in pojasnil, da enote srbske žandarmerije pri aretaciji niso vstopile na ozemlje Kosova in niso kršile nobenega dogovora.

Dodal je, da so mednarodne sporazume kršili pripadniki kosovske policije, ki jih je označil za teroriste, in zatrdil še, da je Srbija pripravljena posredovati vse dokaze o tem. Po besedah Petkovića je Beograd pripravljen podpreti tudi mednarodno preiskavo incidenta.