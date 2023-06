Uvodna etapa ob 30. obletnici prve izdaje slovenske pentlje se je začela v Celju ob 11.20, takoj pa so pobegnili štirje ubežniki, med njimi tudi dva domača predstavnika Boštjan Murn (Adria Mobil) in Teo Pečnik (KK Kranj).

Štirje v ospredju so si med etapo nabrali največ tri minute in pol naskoka, a so ekipe najboljših sprinterjev na dirki ves čas nadzorovale položaj v letos s 189,5 km najdaljši etapi dirke po Sloveniji.

Na gorskem cilju na Žičko Kartuzijo (1,5 km/8,3 %) je edino točko in s tem modro majico najboljšega hribolazca vzel Italijan Andrea Garosio (EOLO-Kometa). S sedmimi bonifikacijskimi sekundami s treh vmesnih sprintov pa se je izkazal tudi Murn, a ciljne črte ni prečkal z najboljšimi. Posledično je ostal tudi brez majice najboljšega mladega kolesarja. Ta je pripadla Špancu Raulu Garcii Pierni (Equipo Kern Pharma).

Čeprav je bila trasa nekoliko razgibana, krajši vzponi kljub hitrejšemu ritmu, nekaterih napadih ter nekaj padcih niso razredčili sprinterskih vrst. Zato je po ujetju zadnjih ubežnikov na ciljni ravnini ob drugem prečkanju karavane v Rogaški Slatini odločal sprint nekoliko manj številčne glavnine.

Največ moči je imel 29-letni Groenewegen, ki je slavil 68. zmago v karieri, še tretjo na dirki po Sloveniji, zanimivo, vselej s ciljem v Rogaški Slatini. Pred tem je namreč dobil lansko drugo etapo, ki se je začela na Ptuju, ter prav tako drugo pred petimi leti s startom v Mariboru.

Odlično delo je opravil tudi moštveni kolega Nizozemca, slovenski as Luka Mezgec. Izkušeni Kranjčan je odlično pripravil teren za zadnji sprint Nizozemca. Ta je za las ugnal Bauhausa (Bahrain Victorious), precej pa je zaostal tretji Moschetti (Q36.5).

»Mogoče bi si moral tu kupiti hišo. Ne, resnično rad dirkam po Sloveniji. Tretjič sem tukaj in tretjič sem zmagal, zato je še toliko lepše. V ekipi imamo tudi Slovenca z Luko in tu je vedno zelo motiviran. Ljudje ga poznajo, zato se v zaključku še toliko bolj potrudi. Za nas je to res dober zaključek dneva,« je dejal zmagovalec današnje etape.

»Drugi kolesarji nam niso olajšali posla, saj smo garali cel dan, ostali pa nam niso pomagali. Vsi smo se borili za zmago, na klancih pa so ves čas napadali, kar mi še bolj oteži delo. Toda celotna ekipa je uspešno lovila ubežnike,« je etapo ocenil 29-letnik iz Amsterdama.

Še enkrat se je dotaknil zaslug Mezgeca za današnjo zmago. »Meza (Mezgec, op. STA) je opravil izjemno delo v zaključku etape, za v učbenike. Zelo močno in dolgo je vlekel v ospredju in me pripeljal v 'pole position' za zmago. Moral sem le še sprintati zadnjih 200 m.«

»Načrtovali smo takšen razplet, a upali na nekoliko lažji zaključek. Je pa zato zmaga še slajša. Meza je opravil sijajno delo. Zdaj skupaj delava leto in pol in mislim, da je najboljši pri vodenju v teh sprintih. To nam daje samozavest za dirko po Franciji,« je še dodal Groenewegen.

V drugi etapi bo nosil zeleno majico vodilnega, drugi je v skupnem seštevku Bauhaus, ki zaostaja štiri sekunde, tretji pa Moschetti s šestimi sekundami zaostanka. Najboljši Slovenec je Skok na 17. mestu z zaostankom desetih sekund.

Z istim časom kot Groenewegen sta končala še 102 kolesarja, med njimi tudi slovenski lovec na etape Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in eden izmed glavnih favoritov za skupno slavje, domačin Domen Novak (UAE Team Emirates).

V četrtek bo na vrsti druga, rahlo razgibana etapa od Žalca do Ormoža (163,7 km). Karavana se bo na start podala ob 11.05, najboljše pa organizatorji v cilju pričakujejo okoli 15. ure.

Kolesarji bodo morali v etapi premagati dva kategorizirana klanca. Najprej na Stoperce (3 km/5,4 %) 90 km pred ciljem, dobrih 14 km pred Ormožem pa sledi še vzpon na Jeruzalem (4,7 km/2,8 %).