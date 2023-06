Na ministrstvu so spomnili, da se v policiji po vstopu Hrvaške v schengen uvaja kadrovska in organizacijska prilagoditev dela. Sporazum omogoča postopno prilagajanje delovanja slovenske policije, kot to predvideva strategija dela in organizacije slovenske policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje.

Sporazum ureja tudi položaj uslužbencev policije, ki delo nadaljujejo v novoustanovljenih organizacijskih enotah ali bodo premeščeni v druge organizacijske enote. Pri premestitvah se v čim večji meri upošteva želje oz. prošnje zaposlenih, kot so jih izrazili v spletnih vprašalnikih oz. individualnih pogovorih, so pojasnili na ministrstvu.

Poklukar je ob tem izrazil zadovoljstvo, da zaradi premestitev ni nihče izgubil službe in ob tem ni prišlo do odliva kadrov v druge notranje varnostne sisteme.

Minister je s predsednikom Policijskega sindikata Slovenije Rokom Cvetkom in podpredsednikom Sindikata policistov Slovenije Adilom Huseljo ob tem podpisal še aneks številka 3 h kolektivni pogodbi za policiste, ki ureja izplačila ur za delo v stalnih organih sindikata.

Po podpisu se je predstavnikoma sindikatov še zahvalil za konstruktivno in tvorno sodelovanje.