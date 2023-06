Prek mehanizma EU na področju civilne zaščite so pomoč Ukrajini ponudile Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška, Poljska, Španija in Švedska. Med drugim so ponudile cisterne za vodo, vodne črpalke, čolne, reševalno opremo, generatorje in drugo pomoč.

Unija je medtem na območje v okolici porušenega jezu Kahovka na jugu Ukrajine poslala tudi tri mobilne čistilne postaje, ki bodo prizadetemu prebivalstvu pomagale pri oskrbi s pitno vodo, je danes sporočila Evropska komisija.

Za nadaljnjo podporo humanitarnim dejavnostim na terenu je EU mobilizirala dodatnih 500.000 evrov sredstev za kritje nujnih potreb. Sredstva dopolnjujejo 200 milijonov evrov humanitarne pomoči, ki je bila letos že dodeljena Ukrajini.