Cold brew beljakovinski smuti

Sestavine:

cold brew kava

polovica banane

kocke ledu

1 žlička mandljevega masla

merica čokoladnih beljakovin

žlička lanenih semen

mleko po izbiri

Priprava:

Pripravite cold brew kavo in jo zlijte v blender. V blender dodajte banano, led, mandljevo maslo, čokoladne beljakovine in lanena semena. Vse skupaj zmiksajte in prelijte v kozarec.