Navdih za poletno torbo je bil čakanje na pravo poletje, ki je prineslo eksplozijo barv in igrive resice. Teja in Mitja sta želela ustvariti torbo, ki bi izražala svežino in lahkotnost, zato sta se odločila za belo barvo torbe. Bela barva simbolizira svežino in prefinjenost ter se odlično poda k poletnemu vzdušju.

Poleg bele barve sta se osredotočila tudi na izbiro barv in igrive resice. Barve pa predstavljajo igrivost in dinamičnost ter vzbujajo občutek veselja. Skupaj sta ustvarila kombinacijo barv, ki odraža poletno razpoloženje in osebnostne značilnosti žensk, ki si upajo izstopati iz množice.

Sodelovanje umetnikov je prineslo izdelek, ki združuje ustvarjalnost obeh umetnikov in bo zagotovo pritegnil pozornost ljubiteljev unikatnih modnih dodatkov.