Slab teden preden je The Economist objavil poglobljen članek o grožnji umetne inteligence, s poudarkom na razširjeni uporabi novega ChatGPT-ja, je izraelski pisatelj Yuval Noah Harari na svojem Twitter profilu objavil naslednje: »Če bomo preveč vlagali v razvoj umetne inteligence in premalo v razvoj človeške zavesti, je nevarno, da bo zelo izpopolnjena umetna inteligenca računalnikov le še okrepila naravno neumnost ljudi.«

Po mnenju Yuvala Noaha Hararija, avtorja knjig Homo Sapiens in Homo Deus, umetna inteligenca z nami manipulira na načine, ki se jih ta trenutek še niti ne zavedamo. Deluje kot nekakšen super pameten, spletni heker, ki se je samo-naučil, kako se infiltrirati v najbolj zapleten sistem na planetu: Človeški um. Harari v Economistovi kolumni pojasni, da so algoritmi umetne inteligence zasnovani tako, da analizirajo ogromne količine podatkov, s tem pa lahko posledično predvidevajo, kako se bomo odzvali v določeni situaciji. Ko UI prepozna naše vzorce, nas brez našega zavedanja začnejo usmerjati.

UI pa ne vpliva le na kapitalistično potrošnjo, temveč tudi na manipulacijo političnih mnenj, finančnih odločitev in celo naših partnerskih ter prijateljskih odnosov. Algoritmi so včasih pri sklepanju in predvidevanju celo boljši od nas samih. Harari pravi, da če UI uspe obvladati jezik, bi lahko začela z vzpostavljanjem intimnih odnosov s posamezniki, preko tega pa manipulirala naše razumevanje sveta. Da bi to dokazal, je Harari navedel primer Blaka Lemoina, Googlovega inženirja, ki je izgubil službo, potem ko je javno zatrdil, da je robot LaMDA postal čuteč, samozavedajoč.

Harari že dlje časa svari pred hitrim napredkom umetne inteligence, ki si nas bo, Homo sapiense že v 21. stoletju, podredila. Trdno je prepričan, da bo glede na tehnologije, ki jih zdaj razvijamo, naša vrsta izginila v največ stoletju ali dveh. »Ne verjamem, da bo konec 22. stoletja na Zemlji še vedno prevladoval Homo sapiens,« je dejal. »Umetna inteligenca še ni niti blizu svojemu polnemu potencialu, saj je šele v povojih. Ničesar še nismo zares videli. Zaradi nje boste verjetno vsakih 10 let izgubili službo ali pa bo vaše delovno mesto popolnoma spremenil nov val najnovejših čarovnij strojnega učenja. In če boste želeli ostati v igri, se boste morali v bistvu na novo izumiti - in to ne samo enkrat, ampak večkrat.«

Pravi sicer, da strah pred umetno inteligenco preganja človeštvo vse od začetka računalniške dobe. Vendar pa je še dodal, da bi lahko novo nastala orodja UI v zadnjih letih zares ogrozila preživetje človeške civilizacije. Povedal je, da bi UI lahko vplivala tudi na samo kulturo in jezik, ki pa sta sestavna dela človeškega življenja. »Jezik je snov, iz katere je zgrajena skoraj vsa človeška kultura. Človekove pravice, na primer, niso zapisane v naši DNK. To so arhetipi, ki smo jih ustvarili s pripovedovanjem zgodb in pisanjem zakonov. Bogovi niso fizična resničnost. So kulturni pojav, ki smo jih ustvarili z ustvarjanjem mitov in pisanjem svetih spisov," je zapisal Harari. Navedel je, da je tudi demokracija jezik, ki temelji na pogovoru in jeziku. Če dovolimo da UI vdre, se infiltrira v naš jezik, lahko uničimo demokracijo.

Kaj pa to pomeni za prihodnost človeštva?

Gre za dvorezen meč, svari Harari. Po eni strani nam umetna inteligenca lahko olajša življenje, po drugi strani pa poseduje destruktivno moč, s katero lahko manipulira naše življenje. Teh tveganj se moramo zavedati in sprejeti ukrepe za njihovo regulacijo. Umetno inteligenco je treba strožje nadzorovati skupaj s celotnim razvojem novih tehnologij, ki šele prihajajo na trg. Ne glede na to, kaj bomo storili, moramo o teh vprašanjih razmišljati zdaj, ker bo sicer prepozno.

Hararijevo opozorilo je opozorilo za vse nas. Opominja nas, da umetna inteligenca ni le »kul« nova tehnologija, s katero se lahko igramo - je sila, s katero je treba ravnati previdno. Če pa smo pametni in proaktivni, se lahko naučimo izkoristiti njeno moč za dobro in se izognemo pastem, ki jih prinaša.