»Kljub našim ponavljajočim pozivom premier Albin Kurti ni sprejel odločnih korakov in ukrepov za umiritev napetosti,« je danes v Bruslju povedal Peter Stano. Načrt kosovskega premierja, ki ga je poslal zunanjepolitičnemu predstavniku Josepu Borrellu, po njegovih besedah ne naslavlja nekaterih ključnih vzrokov za napetosti, ki so izbruhnile konec maja po aprilskih lokalnih volitvah na severu Kosova.

»Medtem ko se diplomatska prizadevanja nadaljujejo, je EU v skladu z izjavo 27 članic z začetka junija pripravila predloge ukrepov s takojšnjim učinkom,« je še povedal. Pojasnil je, da so države članice v torek že podprle vrsto ukrepov v povezavi s Kosovom na političnem in finančnem področju. Med drugim vključujejo prekinitev političnih stikov na visoki ravni, pa tudi finančnega sodelovanja s Prištino.

Po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa unija med drugim prekinja odobravanje in izvajanje predlogov, ki jih je Priština vložila na zadnjem srečanju investicijskega sklada za Zahodni Balkan. Stano je poudaril, da gre za začasne ukrepe, ki jih je mogoče odpraviti, kar pa bo odvisno od dogajanja na terenu ter ukrepanja premierja Kurtija za umiritev napetosti. Članice medtem nadaljujejo razpravo o nadaljnjih ukrepih iz Borrellovega predloga, je še dejal.

EU spremlja tudi ravnanje Srbije

V odgovoru na vprašanje, zakaj EU ukrepa samo proti Prištini, je zagotovil, da spremljajo tudi ravnanje Srbije. »Če bodo članice EU ugotovile, da Srbija prispeva k trenutnim napetostim, bodo razpravljale, katere ukrepe sprejeti proti Srbiji,« je povedal Stano. »EU je nepristranski, pošten posrednik, ki ima zgolj en cilj. To je zagotoviti, da se bosta strani znova ukvarjali z resničnimi težavami. To pomeni normalizacijo odnosov, ne eskalacije,« je še poudaril Borrellov tiskovni predstavnik.

EU je ukrepe sprejela na podlagi skupne izjave vseh 27 članic z začetka junija, v kateri je strani posvarila pred negativnimi posledicami, če ne bosta umirili napetosti. V izjavi so med drugim pozvali k ponovitvi volitev v štirih večinsko srbskih občinah na severu Kosova. Na teh volitvah, ki so jih kosovski Srbi bojkotirali, so bili za župane izvoljeni etnični Albanci. Ko so ti skušali konec maja ob pomoči policije vstopiti v občinska poslopja, so izbruhnili spopadi s kosovskimi Srbi.