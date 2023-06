Novomeški kriminalisti so zaključili obsežno preiskavo, v kateri so obravnavali več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. Gre za kazniva dejanja, povezana z zlorabami pri izvajanju hitrega antigenskega testiranja na covid-19 v eni od zdravstvenih ustanov na območju Novega mesta. Po naših neuradnih podatkih gre za zasebno ambulanto s koncesijo.

Hitro testiranje je bilo dober posel

Kaznivih dejanj so utemeljeno osumljeni trije zaposleni v tej zdravstveni ustanovi, ki je kot koncesionar izvajala hitro antigensko testiranje na covid-19. Ob tem je osumljenih tudi 176 posameznikov, ki so pridobili kar 662 covidnih potrdil. Tako jim je bilo omogočeno izpolnjevanje pogoja PCT glede na takrat veljavno zakonodajo, ne da bi sploh opravili testiranje. Kot kaže, se je hitro razvedelo, kje se da dobiti potrdila brez testiranja, in nekateri so ponje prišli večkrat. Poleg tega naj bi izvajalec državi zaračunal antigenska testiranja, čeprav jih ni izvedel. S tem je državni proračun oškodoval za okoli 5200 evrov. Kot poroča Robert Perc s policijske uprave Novo mesto, so se kazniva dejanja zgodila od marca 2021 do januarja 2022, torej v obdobju izvajanja protikoronskih ukrepov in preprečevanja širjenja te bolezni. Kmalu zatem je vlada v večini dejavnosti sprostila pogoje PCT in v večjem delu ukinila tudi brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi.

Hitro antigensko testiranje so poleg javnih zdravstvenih zavodov in zasebnikov s koncesijo izvajali tudi socialnovarstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva. Je pa bilo izvajanje hitrega testiranja tudi dober posel. Od 15. februarja 2021 je država za izvedbo hitrega testiranja na lokaciji izvajalca plačala 7 evrov za storitev oziroma 12 evrov, če je testiranje izvedel mobilni tim. Za vsak hitri test je država povrnila nabavno ceno testa oziroma do največ 3 evre. Sklep o določitvi cen je takrat v funkciji ministra za zdravje podpisal tedanji predsednik vlade Janez Janša.

Ovadbe za 414 kaznivih dejanj

Na okrožno državno tožilstvo so policisti v konkretnem primeru vložili kazenske ovadbe za kar 414 kaznivih dejanj, od tega 106 kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali pravic, prav toliko kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja uradne listine, 176 kaznivih dejanj ponarejanja listin ter 26 korupcijskih kaznivih dejanj, od tega tri kazniva dejanja jemanja podkupnine, devet kaznivih dejanj dajanja podkupnine, deset kaznivih dejanj dajanja daril za nezakonito posredovanje in štiri kazniva dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.

Preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj je ena temeljnih prioritet policijskega dela, je poudaril Perc. »Stalni izziv za policijo je učinkovitost pri identifikaciji vseh pojavnih oblik korupcijske kriminalitete tako v javnem kot zasebnem sektorju ter njeno preiskovanje. V primeru korupcijskih kaznivih dejanj so kazensko odgovorni tako dajalci kot prejemniki podkupnin.« Kot je dodal, se korupcijska kazniva dejanja praviloma izvršujejo v zaprtih krogih oseb, ki nimajo interesa po razkritju teh dejanj pred organi pregona. Zato pozivajo vse, ki morda razpolagajo s tovrstnimi informacijami, da jih posredujejo policiji oziroma zadevo prijavijo. Prijavo lahko vložijo osebno na policijskih enotah kot tudi na interventni številki 113, po anonimnem telefonu policije 080-1200 ali anonimno elektronsko na spletni strani www.policija.si.