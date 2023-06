Preprostih rešitev ali jedrnatih odgovorov na velike življenjske izzive morda ni, ampak Michelle Obama meni, da lahko vsi poiščemo nabor pripomočkov, ki nam bodo pomagali bolje znajti se ob spremembah in ostajati stanovitni v vrtincu, in se nanj opremo.

V knjigi Luč v nas avtorica načne odkrit in iskren pogovor z bralci, v katerem se loteva vprašanj, s katerimi se spopadamo številni: Kako vzpostavimo trajne in iskrene odnose? Kako lahko odkrijemo moč in skupne točke ob vseh razlikah? S katerimi pripomočki naj se lotimo občutkov dvoma o sebi ali nemoči? Kaj naj naredimo, ko se vse začne zdeti prehudo?

Michelle Obama ponuja bralcem niz novih zgodb in pronicljivih razglabljanj o spremembah, izzivih in moči, vključno s svojim prepričanjem, da lahko takrat, ko pokažemo svojo luč drugim, osvetlimo bogastvo in zmožnosti sveta okrog sebe ter odkrijemo globlje resnice in nove poti za napredek. Ob črpanju iz svojih izkušenj v vlogi matere, hčere, žene, prijateljice in prve dame pripoveduje o navadah in načelih, ki jih je razvila za uspešno prilagajanje na spremembe in premagovanje različnih ovir – o prisluženi modrosti, ki ji pomaga še naprej ‘postajati’. Podrobno opisuje svoje najdragocenejše navade, kot so ‘prijazen začetek’, ‘dvigovanje’ in sestavljanje ‘kuhinjske mize’ zaupanja vrednih prijateljev in mentorjev. Z značilnim humorjem, odkritosrčnostjo in sočutjem tudi raziskuje vprašanja, povezana z raso, spolom in vidnostjo, ob čemer spodbuja bralce, naj predelujejo

strah, iščejo moč v skupnosti in živijo drzno. »Ko zmoremo prepoznati svojo luč, pridobimo moč za njeno uporabo,”« piše.

Knjižno delo Luč v nas je uporabna zmes prepričljivih zgodb in globokih nasvetov, ob kateri bo stekel pogovor in ki spodbuja bralce, naj preučijo svoje življenje, poiščejo vire svojega veselja in navezujejo pomembne stike v nemirnem svetu.

