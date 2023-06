Policija je bila v torek obveščena, da moški, ki je bil po poklicu učitelj, ni prišel v službo. Ob 18. uri so nato policisti in gasilci prispeli do njegove hiše sredi gozda, v njej pa so našli trupla učitelja in dveh žensk, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Njihovih identitet in starosti niso razkrili. Dva sta bila zakonca, ki sta živela v hiši. Tretja žrtev pa je bila ženska, za katero policija domneva, da je Nemka. Razmerje med njo in zakoncema za zdaj ni jasno, preiskovalci pa so že stopili v stik z nemškimi organi.

Pri vse truplih so policisti odkrili strelne rane, v bližini trupla moškega pa so našli tudi strelno orožje. Preiskovalci zato trenutno domnevajo, da bi lahko šlo za dvojni umor in posledični samomor. Policija je medtem že vpoklicala forenzike in strokovnjake za strelno orožje, ki bodo poskušali razjasniti okoliščine njihove smrti, navaja APA.