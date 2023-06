Konec lanskega leta je bilo po svetu razseljenih 108,4 milijona ljudi, kar je 19,1 milijona več kot leta 2021. Od takrat pa je izbruh konflikta v Sudanu sprožil nadaljnje razseljevanje, zaradi česar se je globalno število razseljenih do letošnjega maja povzpelo na približno 110 milijonov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Imamo že 110 milijonov ljudi, ki so pobegnili zaradi spopadov, preganjanja, diskriminacije in nasilja, pa tudi zaradi posledic podnebnih sprememb,« je na novinarski konferenci v Ženevi pojasnil visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi.

Od skupnega števila ljudi, ki so leta 2022 bili prisiljeni zapustiti svoje domove, jih je 35,3 milijona pobegnilo v tujino, 62,5 milijona pa jih je bilo notranje razseljenih. Prosilcev za azil je bilo 5,4 milijona, dodatnih 5,2 milijona ljudi, večinoma iz Venezuele, pa je potrebovalo mednarodno zaščito. »Bojim se, da se bo ta številka še povečala," je dejal Grandi ter pozval k nujnemu globalnemu ukrepanju za ublažitev vzrokov in posledic razseljevanja. Ob tem je opozoril, da UNHCR letos ni v dobrem finančnem položaju.

Poročilo navaja, da je bilo konec lanskega leta 6,5 milijona sirskih beguncev, od tega jih je 3,5 milijona pobegnilo v sosednjo Turčijo. V Ukrajini pa je bilo zaradi ruske invazije lani razseljenih in beguncev skupno 5,7 milijona ljudi.

Največ beguncev je sprejela Turčija, in sicer 3,6 milijona. Sledijo Iran s 3,4 milijona, Kolumbija s 2,5 milijona, Nemčija s 2,1 milijona ter Pakistan s 1,7 milijona sprejetih beguncev.